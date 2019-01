Volley | Sorteggio Europei 2019 | definite date e orari | l’Italia attende le avversarie

oasport

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Sono state ufficialmentelee glidei sorteggi deglidi. Alle due rassegne continentali parteciperanno 24 squadre nel nuovo format che prevede 4 gironi da 6 formazioni ciascuno e poi un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Ilper la competizione maschile si svolgerà mercoledì 16 gennaio (ore 19.00) a Bruxelles (Belgio). Quello per il torneo femminile è invece previsto mercoledì 23 gennaio (ore 12.00) a Istanbul (Turchia).L’Italia sarà protagonista in entrambe le manifestazioni: i ragazzi di Chicco Blengini devono riscattare l’eliminazione ai quarti di finale di due anni fa e i Mondiali non così esaltanti del 2018, il sestetto di Davide Mazzanti darà la caccia al titolo dopo l’argento iridato conquistato pochi mesi fa. Si scenderà in campo dopo gli importantissimi tornei di qualificazione ...