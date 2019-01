Usa e Cina tornano a trattare | comparsa a sorpresa del braccio destro di Xi

Le Borse credono in una svolta nei negoziati Usa-Cina : Milano. Le attese su un cambio di rotta sui tassi d'interesse da parte della Fed e la fiducia nella ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina sono stati alla base del rimbalzo dei mercati finanziari venerdì scorso e non hanno ancora esaurito la loro spinta propulsiva. Oggi l'attenzion

Borse ancora in recupero - ripartono le trattative Usa-Cina sul commercio : Tra le materie prime, le quotazioni dell' oro sono in recupero dopo il netto calo di venerdì sui dati dell'economia Usa. Il lingotto con consegna immediata sui mercati asiatici guadagna lo 0,3% e ...

Mercati europei in stand-by. Riflettori su colloqui Usa - Cina : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , dopo il finale positivo delle borse asiatiche sul balzo di Wall Street di venerdì scorso per i sorprendenti dati sul ...

Guerra dei dazi : avviati a Pechino colloqui Usa-Cina : Sono stati fatti "grandi progressi" in quanto i cinesi sono propensi a concludere l'accordo perché "la loro economia non sta andando bene" ha affermato Trump mentre per Xi la "collaborazione" tra i ...

Al via negoziati Usa-Cina. 'Bagno di sangue a Wall Street favorirà accordo' : Se il mercato continuerà a perdere terreno, come è successo nelle ultime sedute, questo rappresenterà un incentivo per raggiungere un'intesa', ha detto Pushan Dutt, un professore di economia e ...

Le Borse scommettono sull'accordo Usa-Cina : Il presidente della Fed ha sottolineato che, in caso di necessità, l'istituto 'non esiterà ' a cambiare rotta 'rapidamente' e 'a usare tutti gli strumenti a disposizione per sostenere l'economia'. La ...

Dazi : al via colloqui Cina-Usa a Pechino - Trump ottimista : ...5% per il 2018: Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le aspettative di sul prezzo dei metalli nel primo trimestre 2019 per la 'particolare decelerazione' a cui è sottoposta l' economia cinese . ...

Dazi - a Pechino colloqui Usa-Cina : ANSA, - Pechino, 7 GEN - Cina e Usa hanno riavviato oggi a Pechino i colloqui sull'articolato negoziato commerciale, in quello che si profila come il primo round tra le parti dopo la tregua di 90 ...

Tesla apre una fabbrica in Cina - svolta per l'elettrica Usa : si punta a costruire mezzo milione di auto l'anno" : ... e non solo per la Tesla: non va dimenticato che proprio la scorsa settimana la Apple aveva scatenato l'allarme globale sulle prospettive della seconda più grande economia mondiale, a causa proprio ...

Dazi - al via colloqui Usa-Cina a Pechino : 6.30 Riavviati a Pechino i colloqui sul complesso negoziato commerciale tra Usa e Cina. Si tratta del primo round dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dai presidenti, Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. Le delegazioni si confronteranno su temi come il riequilibrio dell'interscambio commerciale, le tensioni sul trasferimento forzato di tecnologie e l'accesso ai mercati.

Borse - il 2019 inizia ora : focus su trattative Usa-Cina - verbali Bce ed economia tedesca : Milano risulta tra i listini migliori, +2,8% il Ftse Italia All Share, nonostante la cronaca del commissariamento di Carige che ha pesato sui titoli finanziari. Il comparto bancario, infine, ha ...

Borse - il 2019 inizia ora : focus su trattative Usa-Cina - verbali Bce ed economia tedesca : Dopo il tonfo di Apple sui minori consumi cinesi si guarda allo sviluppo della guerra dei dazi. Tra i fatti di rilevo, i dati macro dell’industria in Germania e gli indizi sulle mosse della Banca centrale europea contenuti nei verbali dell’ultimo comitato monetario...

Addio a Dino De Lorenzo - storico inviato del Mattino negli Usa e in Cina : Al Mattino, De Lorenzo divenne capo delle pagine economiche curando la cronaca dei principali avvenimenti del settore come le vicende dell'Alfasud di Pomigliano d'Arco. Ricordato da tutti per la sua ...

Normale a Napoli - in campo 289 prof dalla Cina agli Usa : ... oltre ad essere un rafforzamento della Scuola Normale di Pisa, rappresenta un intervento positivo e qualificante di buona politica per lo sviluppo della ricerca di eccellenza non solo per il ...