Real Madrid | si ferma anche Kroos | 31 infortuni in 5 mesi

Real Madrid DI NUOVO IN CRISI - CONTE O MOURINHO? / Sembra già finita l'era Solari : Se la Serie A si è fermata la Liga va avanti con altre sfide interessanti e l'inatteso ko del REAL MADRID di Santiago Solari.

Dai numeri di Ronaldo a Zidane che 'sapeva tutto' : il viaggio dentro la crisi del Real Madrid : Video - Luka Modric: da rifugiato a campione, la favola del miglior centrocampista al mondo 01:05 Video - Modric Pallone d'Oro 2018: il coronamento di un anno da superstar tra Real e Croazia 01:29 ...

Polveriera Real Madrid - il gesto di Bale scatena il caos : E’ una situazione delicatissima in casa Real Madrid, nell’ultimo match è arrivata una pesantissima sconfitta davanti al pubblico amico contro la Real Sociedad. Piove sul bagnato per i Blancos, nelle ultime ore è scoppiato anche il caso Bale. In particolar modo non è andato giù il comportamento del gallese che non ha preso parte al match per infortunio e ha lasciato lo stadio al 78° quando i suoi compagni erano in svantaggio di ...

I migliori calciatori del Real Madrid si sfidano a Fifa 19 - : Fifa 19 è uno dei videogame di calcio più amati del mondo, soprattutto da quelli che ne sono gli effettivi protagonisti: i calciatori. Tanti di loro non perdono mai l'occasione di giocare una partita del famoso titolo di EA Sports, spesso con i loro ...

Real Madrid in crisi - Modric risponde così in chiave mercato : “mercato? Non mi riguarda, ci sono persone che decidono”. Sono le importanti dichiarazioni di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid intervenuto a Marca dopo il ko interno contro la Real Sociedad in campionato. Il croato continua ad essere seguito con insistenza dall’Inter: “Ci sono molti giocatori che non stanno giocando al loro livello migliore, io per primo devo migliorare e sono qui per assumermi la ...

Il Real Madrid cola a picco. Modric fa autocritica : "Che inizio di m..." : La stagione 2018-2019 è partita in salita per il Real Madrid che ha già cambiato un allenatore passando da Julen Lopetegui a Santiago Solari. I blancos hanno passato sì, e da primi, il girone di ...

Modric tuona contro i compagni del Real Madrid e l’Inter resta alla finestra : “basta fare certe cagate” : Luka Modric ha parlato a caldo della sconfitta del suo Real Madrid strigliando pesantemente i compagni dopo il flop interno “Molti di noi non sono al solito livello, non possiamo fare certe cagate ogni partita“. Luka Modric non le manda a dire ai compagni del Real Madrid dopo il tonfo di ieri in casa contro la Real Sociedad. La sconfitta dei Madridisti è stata davvero pesante, condita dai fischi del Bernabeu. Il calciatore ...

Real Madrid - Modric duro con la sua squadra : 'Non possiamo giocare così' : Dopo la sconfitta casalinga per due reti a zero contro la Real Sociedad, non si può certo dire che il 2019 del Real Madrid sia iniziato nel migliore dei modi. A dirla tutta, la stagione dei Blancos finora sta decisamente deludendo le aspettative: la squadra di Santiago Solari, infatti, occupa la quinta posizione nella Liga e si trova già a 10 lunghezze di distacco dalla capolista Barcellona. Luka Modric, uno dei leader della squadra, ha espresso ...

Inter - il Real Madrid potrebbe aprire alla cessione di Modric e Kroos : L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra a giugno uscirà definitivamente dal settlement agreement firmato con la Uefa e sarà libera dai paletti imposti dal fair play finanziario. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze sia a livello tecnico che a livello numerico. In caso di qualificazione agli ottavi di ...

Real Madrid-Real Sociedad 0-2 : Il Real Sociedad ha sconfitto il Real Madrid con il risultato di 2-0 grazie a un gol per tempo. Partita ricca di emozioni fin dai primi minuti di gara, con la prima rete di Da Silva al 3°, mentre il 2-...

Furia Real Madrid : 'A che serve il Var?' : Madrid - Il Var non fa discutere solo in Italia ma anche in Spagna dove è entrato in vigore da quest'anno nella Liga . A lamentarsi oggi sono stati i vertici del Real Madrid per il mancato rigore ...

Liga - Real Madrid ko : la Real Sociedad vince a sorpresa. Polemica Var : Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al 'Santiago Bernabeù gli uomini di Solari sono ...

