huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'amore e il sesso secondo Michel Houellebecq - ClaraMutsc : RT @HuffPostItalia: L'amore e il sesso secondo Michel Houellebecq - njbennett : RT @HuffPostItalia: L'amore e il sesso secondo Michel Houellebecq - MariaCabadas : RT @HuffPostItalia: L'amore e il sesso secondo Michel Houellebecq -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Dicie ti viene subito in mente quell'uomo con un volto scavato da rughe la cui immagine, in Francia, il suo Paese, campeggia ovunque, dalla carta stampata alla tv, facendolo essere oggi uno scrittore conosciuto e amato più del presidente Macron. Quei tratti distinti ne evidenziano lo sguardo, danno un tono alla sua barba che non è sempre ben tagliata, ma disordinata come i suoi capelli, lunghi e crespi, per non parlare poi della sigaretta che tiene quasi sempre accesa, generatrice di un fumo che dipinge e amplifica le circostanze più diverse.Si potrebbe pensare a lui come ad un "santone", un'idea – quella di chi scrive ma non solo – in qualche maniera confermata dai suoi libri, contenitori eccellenti di "premonizioni" catastrofiche e sanguinose della nostra realtà politica, culturale e sociale. Un esempio è ...