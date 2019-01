Trieste | dopo il gesto del vicesindaco i cittadini lasciano coperte

Trieste - dopo 2500 partite Ezio Giust non può più arbitrare perché over 65 : Era stato regolarmente designato per la partita di pallacanestro degli Under 18, tra Barcolana e Servolana, Ezio Giust, uno dei più anziani ed esperti direttori di gara della provincia di Treviso. Una vita passata ad arbitrare centinaia di partite, tra eventi ufficiali e non, se ne contano circa 2500. Purtroppo però, a causa della sua età, il fischietto trevigiano non potrà più scendere sul parquet per fare quello che più amava: arbitrare. Negli ...