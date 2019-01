Siete degli idioti Furia di Melissa Satta contro i follower

Manovra - l'ira degli elettori su Lega e M5S : "Vi Siete piegati all'Europa" : Non l'hanno presa bene. Per nulla. Gli elettori di Lega e Movimento Cinque Stelle si sentono "traditi" dai loro leader di riferimento per la decisione di far scendere il deficit dal 2,4% al 2,04%. Una mossa necessaria per evitare la procedura di infrazione ma evidentemente poco apprezzata da chi la considera una "calata di braghe".La retromarcia gialloverde sulla Manovra, presentata ieri da Conte a Juncker, sta andando di traverso ai due partiti ...