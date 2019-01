Smog | Pm10 | scattano i divieti a Firenze e nei Comuni limitrofi

Smog Brescia : il livello di PM10 migliora - da domani stop alle limitazioni per le auto : Da domani, giovedì 27 dicembre, le limitazioni di primo livello nei comuni interessati della provincia di Brescia per i livelli di inquinamento sono revocate: ieri la concentrazione media di PM10 si è mantenuta al di sotto del limite per il secondo giorno consecutivo, e di conseguenza a partire da domani verranno revocati in automatico i provvedimenti temporanei. Le medie sono state inferiori alla soglia in tutte le province lombarde, con ...

Smog - PM10 alle stelle : a Brescia auto ferme a Natale : Il meteo non ha aiutato Brescia ad evitare l’accumulo degli inquinanti e nelle ultime ore la qualità dell’aria. Il dato delle polveri sottili rilevato dalle centraline dell’Arpa in base alle quali viene conteggiato il numero di esuberi al fine dell’attivazione o della revoca delle limitazioni alla circolazione previste dal Piano antiSmog interregionale del bacino padano è schizzato alle stelle in 24 ore: se venerdì lo ...

Smog - sforati limiti di Pm10 : dal 21 dicembre stop ai diesel Euro 4 : Milano, 20 dicembre 2018 - Le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili , Pm10, nell'aria per oltre quattro giorni consecutivi, quindi da domani, ...

Smog : maglia nera a Brescia - Torino e Lodi. Livello di Pm10 superato in 19 città. Ma nel complesso calano le polveri sottili : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia hanno superato più volte il Livello di Pm10. Rispettivamente 87 giorni e la seconda e la terza a pari merito con 69. E in tutto sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa Qualità dell’Ambiente Urbano, presentato questa mattina al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. L’anno ...

Smog - PM10 : a Vicenza tornano a circolare i diesel Euro 4 : A Vicenza gli Euro 4 diesel possono tornare a circolare, vista la nota con cui Arpa Veneto ha comunicato al sindaco che il territorio del capoluogo berico in virtù del calo dei valori inquinanti nell’aria, è rientrato nel livello di criticità “verde”. L’amministrazione ha così disposto la revoca del provvedimento più restrittivo che era scattato a metà della scorsa settimana e ha interessato anche il week-end. Con effetto ...

Smog - PM10 : a Padova torna l’allerta ‘verde’ : torna da domani a Padova il livello di “allerta verde” relativo alle misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, in base – informa il Comune – all’ultimo bollettino Arpav. Con il livello verde è vietata la circolazione dei veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, dei diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, di motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del primo gennaio 2000 o ...

Ambiente - rientra l’allerta Smog in Emilia-Romagna : PM10 entro la soglia : rientra in Emilia-Romagna l’allerta smog in vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il rientro dei valori di polveri PM10 entro la soglia di legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). Da domani rientrano quindi le misure emergenziali: ...

Smog Milano : PM10 in calo - revocato il divieto per Euro 4 : Revocate oggi a Milano le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Sospeso il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. La sospensione delle ...

Smog - Padova : inaugurato park che ‘mangia’ la Pm10 : E’ stato inaugurato oggi all’insegna dello slogan “Quando il verde si tinge d’azzurro” il nuovo parcheggio green del Mercato AgroAlimentare di Padova (Maap), realizzato su una superficie di 2.200 metri quadrati con un materiale che ‘mangia’ le polveri sottili. L’asfalto infatti contiene una sostanza che accelera la fotocatalisi, il processo con cui l’energia luminosa decompone e disperde ...

Smog Torino : torna il blocco delle auto - ma il vento ridurrà le PM10 : Da otto giorni consecutivi Smog oltre i limiti dei 50 microgrammi al metro cubo a Torino e domani torna il blocco del traffico fino ai veicoli euro 4 diesel, sospeso oggi per lo sciopero del trasporto pubblico locale. Sembra scongiurato, tuttavia, che il semaforo antiSmog da arancio passi al colore rosso, come previsto dopo 10 giorni di sforamento: da domani e’ atteso un cambiamento del tempo, con vento forte anche in pianura. E’ ...

Smog : a Milano sette giorni di pm10 oltre i limiti : Con la giornata di ieri sono sette i giorni di Smog oltre i limiti a Milano e in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia. Secondo le rilevazioni dell’Arpa nella stazione fissa di Milano Verziere, ieri in città si respirava nell’aria un pm10 a 67 microgrammi al metrocubo, quando il limite consentito è 50. La media di pm10 per la città di Milano, sempre ieri, era 61,6 microgrammi al metro cubo. ...

