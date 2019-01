La Dakar nel Mondiale cross country rally dal 2020? Trattative in corso tra la FIM e

Dakar 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nella categoria camion : Dal 7 al 17 gennaio si disputerà il Rally Dakar 2019, la competizione rallistica più importante, affascinante ed impegnativa del mondo che arriva quest’anno alla 41esima edizione. Si tratta dell’undicesima Dakar in Sud America e la prima in assoluto integralmente in territorio peruviano, con più di 5500 chilometri divisi in 10 tappe prevalentemente sul fondo sabbioso delle dune e del deserto. L’edizione di quest’anno sarà ...

Dakar 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nella categoria quad : Il conto alla rovescia sta per terminare e il mitico appuntamento della Dakar si sta avvicinando. L’edizione 2019 della corsa più dura del mondo, che avrà inizio il 7 gennaio e terminerà il 17, presenterà tante novità. In primis, si correrà solamente in Perù: 10 tappe per un totale di 5500 chilometri con partenza ed arrivo nella capitale Lima. Una piccola rivoluzione sarà anche quella che riguarderà le auto e i camion, che in caso di ritiro ...

Dakar 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nella categoria auto : Il mitico appuntamento di inizio stagione con il Rally Dakar 2019 è ormai alle porte, con la partenza in programma il 7 gennaio dalla capitale peruviana di Lima. La 41esima edizione della competizione rallistica più famosa ed importante del mondo si disputerà integralmente in Perù con un percorso di 5500 chilometri prevalentemente composto da dune e deserto che riporterà la carovana a Lima per l’ultima delle dieci tappe in programma della ...

Dakar 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nella categoria moto : Mancano ormai meno di quattro giorni all’inizio del Rally Dakar 2019, la corsa più dura e impegnativa del mondo che giunge quest’anno alla 41esima edizione. La storica competizione rallistica si disputerà integralmente in Sud America per l’undicesimo anno consecutivo, con le 10 tappe dell’edizione 2019 si disputeranno solamente in Perù per la prima volta. Si parte il 7 gennaio da Lima, per poi chiudere il 17 gennaio ...

Dakar 2019 - tutti i partecipanti dell’Italia in gara. In 21 al via - 9 nelle auto - 7 nelle moto - 4 nei camion e uno nei SxS : L’edizione 2019 della Dakar, che scatterà tra pochi giorni, vedrà alla partenza ben 21 rappresentanti italiani. Un numero decisamente corposo ed interessante, con sette che correranno nelle moto, nove in totale nelle auto (anche una donna), uno nei side-by-side e quattro nei camion. moto Jacopo Cerutti, nato a Lecco il 25/11/1989. Alla Dakar 20esimo nel 2018, 12esimo nel 2016, ritirato nel 2017. 4 volte campione italiano motorally, 4 volte ...