Juve e Juve | Stabia | unite dal record | sono le uniche imbattute in Italia

Juve - Mbappé senza agente : ecco la mossa di Agnelli : C'è dunque un mondo intero da esplorare e da commerciare, con uno spazio sconfinato per lo sviluppo del marketing e la creazione del marchio Mbappé, che a oggi di fatto non esiste. Mbappé da piccolo ...

Calciomercato Juventus : per De Ligt si inserisce il PSG : Calciomercato Juventus, AUMENTANO I CLUB PER DE Ligt- C’è chi dice che la Juventus sia in pole position per il giocatore, chi afferma che sia invece il Barcellona il club in vantaggio per l’olandese. Ora, nella corsa a De Ligt, sembra essersi inserito con forza anche il PSG. I francesi si gettano sul giovane dell’Ajax, […] L'articolo Calciomercato Juventus: per De Ligt si inserisce il PSG proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus - cena insieme per Cristiano Ronaldo e compagni anche in vacanza : la foto : La Juve si sta godendo un weekend di relax prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti per i bianconeri è fissata per martedì 8 gennaio. Da quel giorno, per la Juventus, scatterà la marcia di avvicinamento alla partita di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto alla partita di Supercoppa contro il Milan. In attesa di ritornare al JTC, i giocatori bianconeri si godono ancora un po' di relax. ...

Calciomercato Juventus - offerta del PSG per Mandzukic ma lui potrebbe rinnovare (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità in questa sessione invernale. Ma in particolare, Andrea Agnelli e Fabio Paratici stanno lavorando già per la prossima stagione: i due sono infatti molto attivi per l'acquisto di Aaron Ramsey, forte centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Ramsey ha trent'anni ed è un calciatore che piace moltissimo al tecnico ...

Juventus - Ramsey in arrivo : le caratteristiche tecniche : Juventus Ramsey – La corsa in solitaria in campionato, a +9 dalla seconda Napoli, non ferma le ambizioni della Juventus di Allegri. I bianconeri infatti, si stanno preparando ad un mercato stellato fatto di tante occasioni. La prima? Aaron Ramsey. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza del Psg, ma anche di Real e Bayern, per il centrocampista […] L'articolo Juventus, Ramsey in arrivo: le caratteristiche tecniche ...

Calciomercato Juventus - Pjanic potrebbe essere ceduto a fine stagione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando un centrocampista di spessore e sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso giocatore che milita nelle fila dell'Arsenal. Sul gallese ci sono anche altre squadre, ma il club bianconero è in netto vantaggio. La dirigenza della Juventus, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista gallese, che si libererà a parametro zero a fine ...

PSG su de Ligt - ma la Juve è serena : forte dell'incontro con Agnelli : Il Paris Saint-Germain entra in corsa per de Ligt . Secondo il Corriere dello Sport , la Juventus non trema perché ha già portato un affondo deciso sul giovane difensore olandese dell'Ajax. Il presidente Andrea Agnelli avrebbe già incontrato il ragazzo e la sua famiglia a ...

Juventus : si valuta il ritorno a Torino di Pjaca - occhi su Renan Lodi (RUMORS) : Da qualche giorno ha ormai riaperto il calciomercato e le squadre di tutta Europa sono al lavoro per valutare eventuali opportunità di questa finestra invernale. Anche la Juventus è all'opera, con Fabio Paratici che sta cercando i profili giusti per rendere la sua squadra sempre più forte. In particolare il direttore sportivo dei bianconeri pensa già al futuro e quasi certamente a giugno porterà a Torino Aaron Ramsey. La Juve e il gallese sono ...

Romero ad un passo dalla Juventus : programmato un vertice : Inizio roboante quello del calciomercato invernale, di cui la Juventus ne è una delle protagoniste. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Ramsey per giugno (LEGGI QUI), la società bianconera sta valutando altre piste. Una di queste porta a Romero, difensore classe '98 di proprietà del Genoa.Juve-Romero: si va verso il sìGli ultimi contatti tra le parti sono risultati molto proficui, con il giocatore che ha dato l'ok al trasferimento ed il club ...

Calciomercato Juve - tutto quello che c'è da sapere sulle trattative bianconere : Sempre attenta ai giovani talenti in giro per il mondo, la Juventus segue da vicino il giovane brasiliano Renan Lodi , terzino sinistro classe 1998 dell'Atlético Paranaense, 36 gare nel 2018 per lui, ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Ecco chi è Francisco Trincao - il grande obiettivo della Juve : Francisco Trincão, all’anagrafe Francisco António Machado Mota Castro Trincão è un calciatore portoghese, attaccante del Braga B e della nazionale Under-19 portoghese. Il 2 aprile 2016, Trincão ha fatto il suo debutto professionale con il Braga B in una partita della Segunda Liga 2015-2016 contro il Freamunde. Nel luglio 2018 è stato convocato dalla nazionale Under-19 portoghese che ha vinto il campionato europeo di categoria dopo ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic a vita : pronto il rinnovo : Per le ultime notizie sul Calciomercato Juventus Clicca Qui! Paratici e Nedved sono decisi a blindare Mandzukic , che come scrive il 'Corriere dello Sport' potrebbe prolungare fino al giugno 2022 . ...

Juve : su Spinazzola anche il Parma - tra Matri e Lapadula : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in uscita Sprocati , Verona,, Ceravolo , Benevento o Cremonese,, Ciciretti , Pescara, e Da Cruz , Utrecht o Rayo Vallecano,.