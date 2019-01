Genitori costringono figli a dieta vegana | bimba finisce in ospedale

ilgiornale

: Io domani voglio restare a casa ma i miei genitori mi costringono a uscire e devo pure prendere le parti di uno dei… - ssaraxoxo : Io domani voglio restare a casa ma i miei genitori mi costringono a uscire e devo pure prendere le parti di uno dei… - infoitsalute : I genitori la costringono alla dieta vegana, bimba diventa rachitica - MandrilloBionic : I genitori la costringono alla dieta vegana, bimba diventa rachitica -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dura sentenza per una coppia divegani di Sidney, Australia,, condannati al carcere per aver costretto i propria seguire la loro stessa tipologia di alimentazione. I due non si ...