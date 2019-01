Ei fu Del Macron Napoleone non rimane più nulla

Emmanuel Macron - caduta senza fine : lo molla anche il suo storico stratega Della comunicazione : Difficile dire chi dei due abbia deciso di rompere il rapporto: se Emmanuel Macron, deluso dall'effetto che negli ultimo tempi i suoi discorsi e le apparizioni in pubblico o sui media producono sui francesi, o Sylvain Fort, il suo "storico" capo della comunicazione, l'uomo che da signor nessuno l'ha

Macron perde l’architetto Del macronismo : E’ arrivato all’improvviso l’annuncio delle dimissioni di Sylvain Fort, direttore della comunicazione di Emmanuel Macron, un annuncio inatteso anche per i giornalisti che seguono l’Eliseo e vedevano in lui una delle poche certezze di una Macronia mai così insicura dopo l’affaire Benalla e la crisi p

Macron prova a frenare davanti al triste traguardo Del 100% (di debito/Pil) : Al capitolo "verità", il primo dei tre in cui un Macron ha suddiviso il suo discorso di Capodanno (gli altri due sono "dignità" e "speranza"), un esempio perfetto, anche stilisticamente, di "pédagogie politique" (si capisce subito che le elezioni europee sono lì e che c'è da battere la concorrenza di tutti i populismi in patria e fuori al momento prevalenti con una Le Pen al 24% nei sondaggi e i marcheurs ...

Macron perde ancora pezzi : abbandona il suo incarico il feDele Fort : Altra grana per il presidente Emmanuel Macron , che perde uno dei suoi più preziosi collaboratori. Si è infatti dimesso Sylvain Fort , che era stato responsabile della comunicazione durante la ...

Emmanuel Macron come Adolf Hitler : un affronto clamoroso - il segnale Della fine vicina : ... con le rimostranze di En Marche , e costringendo poi i responsabili del giornale a scusarsi, motivando la scelta dei grafici puramente estetica e non politica. Ma la frittata è fatta, anche perché ...

La profezia Del Financial Times : 'Macron leader finito - Salvini emergente in Europa' : Una vera e propria incoronazione per le politiche e le strategie di Matteo Salvini arriva dal Financial Times, un parere certamente autorevole. Pur storicamente vicino alle idee progressiste, non dimentichiamo i frequenti attacchi a Berlusconi durante i suoi mandati da Presidente del Consiglio, la prestigiosa testata riconosce le doti di leadership del ministro dell'Interno italiano e lo vede protagonista anche a livello continentale in un ...

"Profezia" Del Financial Times "Salvini manderà ko Macron" : Il Financial Times che tanto ha criticato Matteo Salvini in passato, adesso torna sui suoi passi e dà per vincente il leader della Lega nella battaglia sul ring delle Europee 2019 contro Macron. In un lungo editoriale, come sottolinea formiche.net, Beh Hall sul quotidiano economico della City di Londra scrive: "Nessuno dei due si batterà per un seggio nella prossima legislatura europea, ma entrambi incarnano le due coalizioni pronte a schierarsi ...

Emmanuel Macron e Matteo Salvini - la bomba Del Financial Times : Uno è un leader finito - l'altro invece... : Verso il ko tecnico: tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron il Financial Times non ha dubbi, il leghista sta per trionfare. Il prestigioso quotidiano finanziario britannico, mai tenero con il vicepremier italiano, conferma la fase calante del presidente francese, ormai ex campione dell'europeismo in caduta libera in patria e costretto pure a contravvenire alle regole sul deficit di Bruxelles per placare le proteste e salvare la poltrona ...

Sondaggio - Emmanuel Macron è finito : le cifre-choc Del suo fallimento. E Marine Le Pen... : Che per Emmanuel Macron la fine politica sia imminente lo dimostrano diverse circostanze: la protesta dei gilet gialli, i fedelissimi che lo scaricano, le voci sulle possibili dimissioni. Ma anche i sondaggi . E l'ultimo è davvero ...

Strasburgo - l’ennesima trovata Del leghista Ciocca : gilet giallo in aula per protestare contro Macron : A poche ore dall’attentato di Strasburgo, l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca si è presentato in aula a Strasburgo esibendo un gilet giallo. “Non si può pensare di ridurre tutto a un minuto di silenzio”, ha detto l’europarlamentare in aula. “Ci sono delle responsabilità che qualcuno non vuol vedere. Io non posso accettare questa linea del dire: ‘bisogna andare avanti’. Non si può consentire che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano Del 13 dicembre : 2 Ue e 2 misure : per Macron deficit-pil al 3 - 5% - per Conte al 2 - 04 : Europa divisa Francia-Italia: 2 pesi e 2 misure che ora imbarazzano Bruxelles I rischi – Macron sforerà il tetto del 3% del deficit ma non rischia nulla Moscovici: “A Parigi eventi eccezionali”. Un precedente pericoloso di Carlo Di Foggia Istituto Controluce di Marco Travaglio Il terrorismo torna a colpire a Strasburgo, i gilet gialli mettono a ferro e a fuoco la Francia e forse l’Europa, il governo italiano impone la fiducia ...

I guai di Macron e la mutazione genetica Del semipresidenzialismo francese : I guai di Emmanuel Macron discendono da una molteplicità di fattori, alcuni contingenti, altri più strutturali. Fra questi, l'evidente e radicata incapacità dell'ex enfant prodige di comprendere che in Francia il Presidente della Repubblica non è più quello dei tempi di De Gaulle, né dei suoi più prossimi successori.Le istituzioni della Quinta Repubblica francese tratteggiano una monarchia ...

Gilet gialli - Toni Negri : “Macron? Era moDello Pd - ora è spernacchiato. Salvini è dalla sua parte - Di Maio no” : “Gilet gialli? Indubbiamente ora il Pd dovrebbe essere più schivo col modello Macron, anche se certe forze neoliberali, da Blair a Renzi, vari partiti democratici e socialdemocratici europei avevano scelto una linea che aveva come simbolo Macron. Spero che finisca questa agonia del Pci e che si facciano fuori tutti i residui di quel partito, ormai finito nella più terribile miseria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio da Toni ...

Le conseguenze Delle parole di Macron sui conti pubblici - : Finanza & Dintorni Da una parte le promesse di Macron, dall'altra le conseguenze delle stesse promesse sui conti pubblici italiani. Ho cercato di fare il punto nel mio blog.