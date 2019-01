Brawl Stars | i migliori brawler del gioco si sbloccano coi trofei o a pagamento

Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto nella classifica Google Play : Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto della classifica Google Play sezione giochi. Molti si aspettavano questa reazione da parte dei videogiocatori (ovvero un massiccio download nel breve periodo di B.S su dispositivi mobili), ma nessuno poteva pensare che sarebbero bastati meno di 3 giorni dalla data di rilascio globale dell'ultimo marchio della Supercell per raggiungere tale posizione. L'ennesimo trionfo per la casa finnica ...

Brawl Stars : da oggi disponibile in Italia su tutti gli smartphone : Brawl Stars è ora disponibile in Italia. Il 12 dicembre 2018 è la data fissata per il lancio globale nel nostro paese su tutti i dispositivi Android ed Ios. Supercell aveva annunciato in precedenza l'intenzione di utilizzare il mese natalizio come trampolino di lancio per il loro nuovo videogioco, e cosi è stato. Esso è l'ultimo di una serie di nomi nati dalla creatività della casa di sviluppo finnica (Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Boom ...

Brawl Stars : Bo e Shelley saranno disponibili su Clash Royale : Sembra assurdo ma è una notizia vera. Brawl Stars e Clash Royale si verranno incontro nell'ultimo aggiornamento di Dicembre 2018 rilasciato da Supercell per il mondo di Clash. È stata confermata l'intenzione di rilasciare per un breve periodo una nuova modalità all'interno delle arene Royale, e saranno disponibili due nuovi personaggi appartenenti al mondo Stars. I due volti misteriosi sembrerebbero essere quelli di Bo e Shelley, e combatteranno ...

Brawl Stars : dopo iOs disponibile a breve su Android : Mancano pochi giorni al rilascio globale di Brawl Stars, l'ultimo gioco multiplayer per dispositivi mobili creato dalla casa finnica Supercell. dopo i successi ottenuti con Clash of Clans e Clash Royale (da tempo ai vertici della classifica dei giochi più redditizi degli store online), ci sono i presupposti per l'ascesa di un nuovo gioco richiesto da molto tempo dai fans di Supercell. In tutti gli store on-line è già disponibile la pre ...