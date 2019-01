Babysitter uccide bimbo di due mesi e lo riconsegna alla mamma senza dirle che è morto

fanpage

(Di sabato 5 gennaio 2019) Marissa Tietsort,28enne,di 5 figli e in attesa del sesto, è stata accusata in primo grado per l'omicidio di un bambino di duedel quale si stava prendendo cura per lavoro. Dopo averlo ucciso, gli avrebbe messo una tuta da sci e lo avrebbetoche era: "Non è vero che sono un mostro e una minaccia per la società. Sono una brava".