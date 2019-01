Al Nord con falsi diplomi | 100 bidelli campani a rischio licenziamento

SPARITO DIPLOMATICO Nord COREA/ "Qualcuno continua a volere la guerra" : Fuga dalla NORD COREA: ieri l'intelligence di Seul ha fatto sapere che un DIPLOMATICO di Pyongyang in Italia ha chiesto asilo politico in occidente

Il diplomatico Nordcoreano scomparso - l’uomo dei rapporti con la Fao che custodisce i segreti del regime : Poco si conosce di Jo Song-gil: ambasciatore ad interim della Corea del Nord a Roma di cui non si hanno notizie dall’inizio di novembre, ma che secondo l’intelligence di Seul - solo poche settimane prima di concludere l’incarico - avrebbe chiesto asilo in un «Paese occidentale». Quarantotto anni, Jo è arrivato a Roma - con la moglie, forse anche co...

Etna - torna la paura nel Catanese : terremoto con epicentro a Nord di Ragalna [DATI e MAPPE] : 1/3 ...

Mare del Nord - nave perde 270 container durante tempesta : “Contengono sostanze pericolose” : Scattata l’allerta ambientale nell’isola tedesca di Borkum. Sulla nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, una sostanza molto reattiva.Continua a leggere

Nave da carico perde 270 container. Allarme sostanze pericolose nel mare del Nord : Sono finiti in mare durante una violenta tempesta nel Mar del Nord circa 270 container della Nave da carico MSC Zoe e uno di questi contiene materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. Per questa ragione oggi è scattata l'allerta ambientale nell'isola tedesca di Borkum.Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, hanno riferito le autorità. La ...

Nave perde 270 container in Mar del Nord : La Nave da carico è lunga 394 metri, una delle più grandi del mondo, e può caricare oltre 19.000 container, riferisce la stampa tedesca. Le forti correnti hanno spinto verso un lungo tratto di costa ...

Combinata Nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Jarl Magnus Riiber è ancora il favorito - Alessandro Pittin punta a confermarsi ai vertici : Domani inizierà ad Otepää (Estonia) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo la pausa per le festività natalizie si torna a gareggiare, con il programma del fine settimana che prevede come di consueto venerdì il Provisional Competition Round e poi sabato e domenica due Gundersen con salto dal trampolino HS97. L’atteso protagonista sarà ancora il norvegese Jarl Magnus Riiber, che vuole subito ritrovare il ...

Nord vs SUD/ Lo scontro che fa comodo a chi vuole spartirsi il Mediterraneo : Il dibattito sull'autonomia regionale differenziata avviene nel momento peggiore: incertezze politiche ed economiche ne amplificano gli aspetti distorsivi

Botti - dall’incendio in un bosco al fuoco sul balcone : danni e feriti da Nord a Sud : Buon Anno! Notte di festa, danze e brindisi, ma anche di Botti e petardi che hanno causato danni e feriti da Nord a Sud. I Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) sono stati impegnati da mezzanotte alle 2 di oggi per domare le fiamme divampate in localita’ Donadivo, a 700 metri di quota, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), a causa di petardi e fuochi d’artificio finiti nel bosco di circa 400 metri quadrati nel ...

Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina : Kim è diventato un alleato strategico per Trump e Xi Jinping : Una calma apparente regna sulla penisola Coreana. Più il tempo passa e più la Corea del Nord si avviCina alla Corea del Sud. Eppure ogni volta che la definitiva pacificazione del Regno eremita sembra a portata di mano il traguardo si allontana. Tanta attesa, promesse vaghe, pochi fatti concreti. La diplomazia prosegue senza sosta ma non tutto dipende da Pyongyang e Seul. O almeno non solo dai due governi Coreani. Gli attori in gioco, infatti, ...

Calcio - scontri Inter-Napoli : arrestato capo ultrà della Curva Nord : Il capo ultrà della Curva Nord, Marco Piovella. è stato arrestato on l’accusa di rissa aggravata, lesioni, violazione del Daspo e omicidio, visto che negli scontri prima di Inter-Napoli è morto Daniele Berardinelli. Il tifoso nerazzurro era stato più volte denunciato all’Autorità Giudiziaria per precedenti episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Soprannominato “il rosso”, nato a Pavia nel 1984 e laureato al ...