Una fusione da 65 miliardi nel settore delle biotecnologie

Una giornata di ordinario confusione al Senato. Opposizioni : 'Non è mai successo'. Verifiche sui punti fermi : Durissime le proteste delle Opposizioni, che avranno solo due ore per conoscere il testo. 'Abbattuta la democrazia' urla il Pd. Anche FI parla di caporetto politica. La Casellati: 'Governo rispetti le regole' -

Wind Tre e Fastweb - all’orizzonte si profila Una nuova fusione : Secondo alcune indiscrezioni sarebbero i corso le prime analisi da parte di alcune banche per studiare la fattibilità dell'acquisizione di Fastweb da parte di Wind Tre. L'articolo Wind Tre e Fastweb, all’orizzonte si profila una nuova fusione proviene da TuttoAndroid.

Giachetti - Ascani - la confusione dei renziani e le tante domande. Ma la risposta è Una sola : Renzi se ne va : Cosa sarà di Matteo Renzi è facile da dire, nel senso che è già scritto. Farà il suo partito e si presenterà alle Europee. Glielo impone il suo carattere, glielo impone la necessità di non sbiadire lentamente (lentamente muore, per dirla in poesia), probabilmente glielo impone la sua stessa brillantezza, che nessuno - nemmeno gli avversari - può negargli.Tra l'altro, è da registrare ...

Al via i test esercitativi per la diffusione dei messaggi di allerta in caso di tsUnami : Questo tipo di test esercitativo viene effettuato regolarmente da tutti i Centri d'allerta tsunami nel mondo, con la finalità di individuare e risolvere eventuali problemi tecnici ed organizzativi ...

Pagliuca : nessUna fusione tra Casse ragionieri e commercialisti : Milano, askanews, - nessuna ipotesi di fusione tra la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri: lo ha ribadito il presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ...

Birgi : i numeri di ottobre - la fusione con Gesap - il consiglio comUnale aperto a Trapani : ... - continua Santangelo - ma abbiamo anche l'obbligo morale di ricordare a tutti la posizione del Movimento che torna pubblicamente a chiedere, prima ancora che sia abbozzata una nuova politica ...