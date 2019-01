Samsung Galaxy S10 Plus e S10 Edge | ecco le possibili capacità delle batterie

Tempistiche ufficiose per la beta di One UI su Samsung Galaxy Note 8; qualcosa si muove anche per Galaxy A6 (2018) : Che la beta della One UI per i top di gamma Samsung del 2017 fosse sulla via del rilascio era intuibile e ve lo avevamo anticipato L'articolo Tempistiche ufficiose per la beta di One UI su Samsung Galaxy Note 8; qualcosa si muove anche per Galaxy A6 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria da 3.100 mAh : La versine più economica di Samsung Galaxy S10, che potrebbe chiamarsi Lite, dovrebbe poter contare su una batteria da 3.100 mAh. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria da 3.100 mAh proviene da TuttoAndroid.

Il notch a goccia di Samsung Galaxy M20 sarebbe protagonista di un’immagine : Diamo uno sguardo a una nuova immagine che ritrae quello che dovrebbe essere il tanto "atteso" display Infinity-V con notch a goccia del medio gamma Samsung Galaxy M20 (o M2). L'articolo Il notch a goccia di Samsung Galaxy M20 sarebbe protagonista di un’immagine proviene da TuttoAndroid.

Differenze tra i 5 modelli di Samsung Galaxy S10 - elementi a confronto : Dovrebbero essere 5 i Samsung Galaxy S10 previsti per questo 2019. Se ieri vi abbiamo proposto la prima foto dal vivo del progetto Beyond 1 (con la fotocamera frontale integrata nel display), adesso proveremo a fare luce sui modelli che il colosso di Seul dovrebbe avere in programma. Si parte dal Samsung Galaxy S10 Lite, con display piatto da 5.8 pollici, doppia fotocamera posteriore (singola sul frontale), processore Snapdragon 855/Exynos 9820, ...

Ecco le dimensioni del display di Samsung Galaxy S10 a confronto con altri top di gamma : Un nuovo video ci mostra la pellicola protettiva di Samsung Galaxy S10 e mette a confronto la diagonale del display con quella di altri dispositivi top di gamma. L'articolo Ecco le dimensioni del display di Samsung Galaxy S10 a confronto con altri top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Il giorno di Android 9 Pie definitivo su Samsung Galaxy Note 9 : prime notifiche al 4 gennaio : Un inizio 2019 scoppiettante per il Samsung Galaxy Note 9: Android 9 Pie e anche l'interfaccia rinnovata OneUI è in distribuzione sul phablet lanciato questa estate, nella sua versione definitiva. Dopo una fase di beta test tutto sommato abbastanza beve, la buona notizia della partenza del rilascio è giunta dal noto sito SamMobile, proprio in questi minuti. Dove è appena partita la distribuzione di Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 9? La ...

Samsung Galaxy M30 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh : Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il Samsung Galaxy M30 potrà contare su una super batteria da ben 5.000 mAh. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy M30 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere fino a 5 diversi modelli - ecco un riassunto di tutte le specifiche : Emergono nuovi dettagli sulle specifiche dei vari modelli di Samsung Galaxy S10, che potrebbe contare due varianti 5G. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere fino a 5 diversi modelli, ecco un riassunto di tutte le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Dal vivo il Samsung Galaxy S10 standard? Foto attesta la rivoluzione nel design : Il Samsung Galaxy S10 come non lo avete mai visto, in una Foto realistica appena sfornata dal noto leaker Evan Blass, in arte su Twitter @evleaks. Di lui c'è da fidarsi, ha sempre "spoilerato" un gran numero di smartphone anche molto prima del loro lancio ufficiale. Il top di gamma del produttore sudcoreano dovrebbe invece essere quasi ad un passo dalla sua presentazione chesi terrebbe, senza particolari sorprese, prima della fine di febbraio. ...

Samsung sembrerebbe essere al lavoro su Android 9.0 per Galaxy A6 e A8 (2018) : Samsung, secondo un rumor, è al lavoro sull'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per Galaxy A8 (2018) e Samsung Galaxy A6 (2018): non sarà disponibile prima di aprile. L'articolo Samsung sembrerebbe essere al lavoro su Android 9.0 per Galaxy A6 e A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Vicini alla beta Samsung Galaxy S8 e Note 8 : il cerchio si stringe : Stanno per entrare a far parte del programma beta di Android Pie anche i Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, che, stando a quanto riportato da SamMobile, sono stati pizzicati con a bordo le release G950FXXU4ZSA1, G955FXXU4ZSA1 e N950FXXU5ZSA1, contraddistinte nella sigla da una 'Z', lettera con cui gli sviluppatori del brand asiatico sono soliti distinguere le build beta da quelle stabili. La ricostruzione attuata da SamMobile presagisce ...

