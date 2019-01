Prove tecniche di sinistra Il Pd si aggrappa ai ribelli

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : due Prove tecniche importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...