Piazza Affari balza in avanti con notizie USA. FTSE MIB +3 - 37% : Tuttavia ha promesso che la banca centrale adeguerà la propria politica monetaria in base all'andamento dell'economia nei prossimi mesi adeguandola nel caso di rallentamento inaspettato della ...

Borse - gran rimbalzo da Wall Street a Piazza Affari : Alle 10 del mattino, ora americana, è poi Jerome Powell a gettare benzina sul fuoco: 'Saremo pazienti nel guardare come evolverà la situazione dell'economia - dice il presidente della Fed, parlando ...

Piazza Affari rimbalza in alto con Europa - Ftse Mib +3 - 37% : Milano, 4 gen., askanews, - Gran rimbalzo di Piazza Affari , maglia rosa insieme a Francoforte tra i listini europei che hanno recuperato dopo i cali della vigilia, caratterizzata dal tonfo di Wall ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Mediobanca : Brilla l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano con un aumento del 3,64%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca ...

Piazza Affari : in rally Azimut : Effervescente la società di servizi finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : luce verde per Intesa Sanpaolo : Seduta decisamente positiva per il colosso creditizio , che tratta in rialzo del 3,66%. Il movimento di Intesa Sanpaolo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo ...