Migranti | Di Maio | Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch | li

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i Migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Ma Salvini : "Basta ricatti - non cambio idea" : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Migranti - Di Maio : «Donne e bambini li accogliamo noi». Salvini : «Basta ricatti - non cambio idea» : La nave si trova al largo delle acque maltesi da due settimane, ha avuto il consenso di avvicinarsi a La Valletta per ricevere rifornimenti. Missione per portare cibo

Migranti - Conte-Di Maio : Malta faccia sbarcare donne e bambini e li accoglieremo in Italia : L'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della nave umanitaria 'Sea Watch', e invita Malta a farli sbarcare. Ne hanno discusso in una telefonata tra il vicepresidente e ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E' stato convenuto di contattare Malta e - si apprende da fonti di Palazzo Chigi - far sbarcare mamme e bambini, ...

Migranti - Di Maio : 'Malta faccia sbarcare donne e bambini - li accoglieremo in Italia' : "Malta faccia sbarcare donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare una lezione di umanità all'Europa intera". Lo ha scritto su ...

Migranti - Di Maio a Malta 'Fate sbarcare subito donne e bambini - noi li accoglieremo' : Possibile una svolta per le due navi - Sea Watch e Sea Eye - con 49 persone a bordo in balia del Mediterraneo da due settimane. Ad annunciarla è il vicepremier, Luigi Di Maio. 'Malta faccia sbarcare ...

Migranti - Di Maio : Malta sbarchi donne e bimbi - Italia li accoglierà : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Di Maio : Malta li mandi da noi : 18.25 "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all'Europa intera". Così il vicepremier Di Maio, su Facebook sulle navi Sea Watch3 e Penck, a largo di Malta che, "non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa.Tutta l'Europa se ne frega. Non ...

Migranti - Luigi Di Maio : “Malta faccia sbarcare donne e bambini - noi li accoglieremo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che l'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, nel caso in cui Malta accetti di farli sbarcare: "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera".Continua a leggere