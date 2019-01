Luigi Di Maio | “Sindaci non hanno il potere di aprire i porti Dl sicurezza? Va bene così”

Luigi Di Maio - Giuseppe Conte : i grillini al governo sui social ci costano mezzo milione di euro l'anno : E', quello gialloverde, il governo più social di sempre. E il quotidiano Il Giornale fa le pulci a quanto ci costano i tweet e i video su facebook di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e compagnia grillina a Palazzo Chigi. Guardando tra le nomine di comunicatori, videomaker e social media manager assolda

Giro in motoslitta per Luigi Di Maio sulle nevi del Veneto : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in Veneto nelle zone colpite dal maltempo. Dopo l'incontro nel pomeriggio con i sindaci dei comuni alpini per fare il punto della situazione, il ministro si è concesso un po' di svago con un Giro in motoslitta.

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Repubblica si è scusata per avere pubblicato una notizia sbagliata su un presunto malore di Luigi Di Maio : Giovedì 3 gennaio, il sito di Repubblica ha pubblicato per errore una ultim’ora in cui si diceva che il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fosse stato ricoverato in ospedale a Roma per un malore. La notizia è rimasta visibile

La diretta Facebook di Luigi Di Maio in sella a una motoslitta in Veneto : In diretta Facebook dalla pista da sci. Prima di partire Luigi Di Maio ha chiamato a raccolta i suoi follower: "Giro in motoslitta, ci siete?", poi il video. Nelle immagini si vede il ministro dello sviluppo economico alle prese con una motoslitta sulle piste da sci nella zona di Belluno. Una diretta lunga 10 minuti, con Di Maio, giacca a vento azzurra e casco professionale, un istruttore che gli dà le istruzioni prima di partire. E poi ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini contro i sindaci “disobbedienza” interviene Palazzo Chigi - disponibili ad un incontro : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si scagliano contro i sindaci che non intendono applicare il decreto Sicurezza, l’Anci minaccia la restituzione delle fasce tricolori Da una parte Luigi Di Maio e Matteo Salvini che si scagliano contro i sindaci che non intendono applicare il decreto Sicurezza, dall’altra l’Anci che minaccia la restituzione delle fasce tricolori. Nel mezzo Palazzo Chigi che, in serata, interviene per cercare di spegnere le ...

“Luigi Di Maio ricoverato al Gemelli” : la notizia pubblicata e poi cancellata da Repubblica. Lui : “Bufala - sto benissimo” : “Ultim’ora: Luigi Di Maio ricoverato all’ospedale Gemelli a Roma“: è la notizia apparsa giovedì pomeriggio per pochi secondi sull’home page del sito di Repubblica, segnalata come “ultim’ora” ma rivelatasi poi infondata. A smentirla è stata lo stesso vicepremier Di Maio con un post sulla sua pagina Facebook: “Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il retroscena : "Da oggi due M5s - uno marca Matteo Salvini". È gelo : Non l'avrebbe presa benissimo, Alessandro Di Battista. Il retroscena del Corriere della Sera sull'incontro tra Dibba e Luigi Di Maio in Trentino, per la "farsa sulla neve" grillina, confermano le prime voci: il pasionario M5s, rientrato in Italia per la campagna elettorale delle europee, non sprizze

Claudio Borghi e gli 'scappati di casa' : così il leghista demolisce Luigi Di Maio e i grillini : 'Di Maio vada a riprendersi il capitolo 26: si parla di tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi con esplicito riferimento a vitalizi , autoblu , ...

Luigi Di Maio - il nuovo incubo del "+2". Disastro grillino - ora è appeso a 4 "Signor Nessuno" : Espulsi Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, presto potrebbe toccare alle colleghe Elena Fattori e Paola Nugnes. Il M5s avanza spedito nella sua tattica kamikaze ma ora, di colpo, Luigi Di Maio si ritrova a dover fronteggiare un nuovo incubo: "il +2" a Palazzo Madama. Con 4 senatori in meno, infatt

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Cosa gli ho chiesto di fare" : La bomba di Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Luigi Di Maio, direttamente dalla Germania. Intervistato dal prestigioso settimanale Die Zeit, il premier svela come sono andate veramente le cose sulla trattativa con la Commissione Ue sulla manovra: "Ho esortato i miei due vicepremier, il ministro Sal

