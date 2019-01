Il primo Vodafone Happy Friday del 2019 regala un rimborso da utilizzare su Booking com

Vodafone regala il primo mese di Special 50GB ad alcuni ex clienti : Vodafone regala il primo mese di Special Minuti 50 GB ad alcuni ex clienti, contattati telefonicamente dal reparto commerciale dell'operatore. L'articolo Vodafone regala il primo mese di Special 50GB ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone e Sky TG24 per il primo servizio giornalistico live 5G in Europa : Domani, in occasione della Prima della Scala di Milano, Sky TG24 produrrà il primo servizio giornalistico live in Europa in 5G. Protagonisti di questo primato sono Vodafone e Sky Italia che, grazie alla rete 5G realizzata da Vodafone per Milano, hanno messo a punto un sistema di trasmissione di contenuti audiovisivi live, ad altissima qualità e in totale mobilità, dall’operatore alla regia. Una telecamera della troupe ...