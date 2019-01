Dem | Trump disposto a shutdown per anni

Usa - Democratici : Trump disposto allo shutdown per anni : Donald Trump è disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un "periodo lungo, mesi o anche anni". Lo ha affermato il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, al termine dell'...

Shutdown - impasse negli Usa : Trump non cede - i Democratici nemmeno : Roma, 3 gen., askanews, - Per l'amministrazione federale degli Stati Uniti, nel dodicesimo giorno dello 'Shutdown', i tentativi di trovare una soluzione sono rimasti sterili: Donald Trump si è ...

Trump avverte i Democratici : "senza soldi per il muro shutdown continua" - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che gli uffici federali resteranno chiusi fino a quando i democratici non voteranno al Congresso lo stanziamento dei fondi per la ...

Donald Trump all'attacco dei Dem : "Solo nella Casa Bianca" : Così, dopo aver dichiarato guerra alla Fed definendola 'l'unico problema' dell'economia Usa, va all'attacco dei dem. Si sbloccherà la situazione? Intanto Trump si passa le vacanze natalizie alla Casa ...

I Democratici fanno muro. Un altro shutdown per Trump : Lo shutdown arriva anche in un momento delicato per la presidenza Trump, che ha mosso decisioni importanti sulla politica estera , il ritiro dei soldati dalla Siria e quello parziale dall'Afghanistan ...

Shutdown del governo Usa - niente accordo tra Trump e i Democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Scattato lo shutdown del governo Usa - niente accordo sul budget tra Trump e i Democratici : Lo shutdown del governo degli Stati Uniti è Scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Trump minaccia desecretare documenti devastanti per Dem : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - il Dem Bloomberg sfiderà Trump : 4.07 L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg sarà in Iowa la prossima settimana. Un viaggio fondamentale in vista della probabile candidatura alle primarie presidenziali del 2020. L'Iowa come da tradizione,sarà il primo Stato a pronunciarsi nella corsa delle primarie. L'imprenditore non ha ancora sciolto le riserve,ma sarà nella capitale Des Moines il 4 dicembre per discutere di "Paris to Pittsburgh", il film da lui prodotto sul cambiamento ...

Usa : sfida Dem a tutto campo a Trump : ANSA, - WASHINGTON, 24 NOV - I democratici si preparano a dare battaglia all'amministrazione Trump alla camera, di cui hanno riconquistato il controllo. Dalle politiche del segretario all'istruzione ...

Giorno del Ringraziamento - Trump grazia i tacchini - e li paragona ai Dem - : Nel corso della cerimonia Trump ha scherzato richiamando l'attualità politica, dalle molte sfide contestate delle Midterm alle inchieste minacciate dai dem. "Il vincitore, Peas, è stato deciso da una ...

Usa - le forze armate contro Trump : 'Minaccia la Democrazia americana' : Ciliegina amara sulla torta di una fase politica post-elettorale che si preannuncia già torrida: 'Trump ci ha messi in imbarazzo agli occhi dei nostri figli, ci ha umiliati sul palcoscenico mondiale ...

Presidenziali 2010 - l'ex vice di Obama Joe Biden favorito tra i Dem per sfidare Donald Trump : Tra i DEM, i nomi che vantano riconoscibilita' nazionale sono sempre quelli del palazzo della politica, e cio' spiega perche' solo due "veterani" come Biden e Sanders abbiano avuto consensi a due ...

Macron sfida Trump a Parigi : 'Il nazionalismo è un Demone' : Questa speranza si chiama Onu, che garantisce lo spirito di cooperazione per difendere il bene comune del mondo'. Una chiara sfida ai sovranismi, che sperano di conquistare l'Europa nelle elezioni di ...