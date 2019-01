Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM | Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di

Sony San Diego è alla ricerca di Personale Per lo sviluppo di un action in terza Persona : Lo scorso aprile Sony ha avviato il suo nuovo studio situato a San Diego e secondo alcune offerte di lavoro pubblicate su PlayStation Careers, sembra che la compagnia stia cercando personale per lavorare su un titolo non ancora annunciato. Lo studio è stato aperto in collaborazione di Visual Arts Service, compagnia esperta in motion capture che ha partecipato nello sviluppo di titoli come Uncharted, Death Stranding e God of War. Come possiamo ...

Il presunto Sony XPeria XZ4 sfiora i 400.000 punti su AnTuTu : Il presunto Sony Xperia XZ4, che dovrebbe utilizzare uno schermo 21:9, avrebbe sfiorato i 400.000 punti su AnTuTu, un punteggio mai raggiunto finora. L'articolo Il presunto Sony Xperia XZ4 sfiora i 400.000 punti su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Sony XF90 - qualità d’immagine al top Per la smartTV4k HDR del produttore giapponese – la nostra prova : Il Sony XF90, che abbiamo avuto modo di provare nella versione da 55″, è uno dei modelli di punta della gamma 2018 di TV LED del produttore giapponese che porta anche nella fascia di prezzo al di sotto dei 2000€ le tecnologie utilizzate solitamente nei prodotti di fascia “enthusiast”. Il design della TV di Sony è molto pulito presentandosi con cornici ridotte al minimo e due piedi di sostegno indipendenti posizionati con un ...

Il producer di Sony Japan Studio parla di un titolo non ancora annunciato Per il 2019 : Sony Interactive Entertainment Japan Studio ha da poco pubblicato con successo Astro Bot Rescue Mission, ma nonostante questo lo Studio non ha intenzione di starsene con le mani in mano. Come riporta TWINFINITE, il director di Sony Interactive Entertainment Japan Studio Teruyuki Toriyama ha affermato che nel 2019 vedremo un nuovo titolo non ancora annunciato. Toriyama ha lavorato sul già citato Astro Bot Rescue Mission, Déraciné, Bloodborne e si ...

Sony WH-1000XM3 : musica al top grazie anche alla cancellazione dei rumori - non il massimo Per le chiamate : Nel corso dell’ultimo mese abbiamo avuto modo di provare le WH-1000XM3 di Sony, terza generazione delle cuffie Bluetooth top di gamma del produttore giapponese celebri per l’ottima sistema di cancellazione attiva dei rumori, mettendole alla prova in varie situazioni. Rispetto alla scorsa generazione il nuovo modello presenta un design rivisto, a partire dall’archetto superiore meno largo ma più imbottito e rivestito in ...

Sony XPeria XA3 Plus e XPeria L3 in arrivo Europa : ecco le ultime indiscrezioni su caratteristiche e prezzo : Nelle scorse ore si sono diffuse alcune indiscrezioni in merito al prezzo e alla disponibilità di uno dei nuovi smartphone di Sony, il Sony Xperia XA3 Plus L'articolo Sony Xperia XA3 Plus e Xperia L3 in arrivo Europa: ecco le ultime indiscrezioni su caratteristiche e prezzo proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus - Sony XPeria XZ2 Compact e tanti altri : Per Natale sono in offerta HONOR 10, LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre: HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Tanti aggiornamenti in roll out Per vari Sony XPeria - Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T : aggiornamenti in dirittura d'arrivo arrivo per OnePlus 5 e 5T, Xiaomi Mi 8 SE e ben 12 Sony Xperia. Si va dalle patch di sicurezza di novembre e dicembre 2018 agli aggiornamenti delle Open Beta dei OnePlus fino ad arrivare a una nuova versione stabile della MIUI per il quasi best buy di Xiaomi. L'articolo Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia, Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView - Sony XPeria XZ4 Compact e Samsung Galaxy M30 - ecco le ultime news : Scopriamo nuovi dettagli su Samsung Galaxy M30, Sony Xperia XZ4 Compact e Nokia 9, con immagini, render e benchmark per tutti. L'articolo Nokia 9 PureView, Sony Xperia XZ4 Compact e Samsung Galaxy M30, ecco le ultime news proviene da TuttoAndroid.

Sony lancia a sorpresa un nuovo gioco Lemmings Per dispositivi mobile : Un nuovo gioco Lemmings è appena stato lanciato su dispositivi mobile ed è stato annunciato sul blog di PlayStation. "Sul blog di PlayStation?", vi chiederete, lì dove Sony parla di giochi per PlayStation?Ebbene, come segnala Eurogamer.net, sì. Si tratta di un gioco per PlayStation? La risposta è no, quindi perché l'annuncio è arrivato dal blog ufficiale?Sony possiede Lemmings. Il publisher originale di Lemmings, Psygnosis, è diventato parte di ...

I fan chiedono a Sony una lista ufficiale con i giochi migliorati Per PS4 Pro : Da qualche tempo, Microsoft sa come mantenere la community Xbox felice e un semplice motivo è dare loro quello che vogliono prima che venga richiesto. Ad esempio dal lancio di Xbox One X, Microsoft ha lanciato una pagina dedicata che fornisce informazioni chiare su quali giochi sono migliorati per la console premium, quali titoli raggiungono il 4K e hanno il supporto HDR, e per di più c'è un elenco separato di giochi che hanno miglioramenti ...

Sony sta assumendo nuovi ingegneri Per la divisione cloud : nuovi investimenti sul fronte streaming in vista di PS5? : Su ResetEra e Reddit sono apparsi topic interessanti in merito a nuove assunzioni all'interno dell'organico Sony, in particolare per la divisione cloud Gaming Engineering & Infrastructure. Il riferimento è a un annuncio pubblicato direttamente dalla casa giapponese su boards.greenhouse.io, in cui è specificato che le figure ricercate sono quelle di Staff Software Engineer per lo sviluppo di sistemi propedeutici alla creazione di una CDN, ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre : LG G7 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 - Sony XPeria XZ2 Compact e tanti altri : oggi in offerta ci sono LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre: LG G7, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Sony XPeria XZ4 e Huawei P30 e P30 Pro si mostrano in nuove immagini rendering : In Rete sono apparse nuove immagini che potrebbero mostrarci in anteprima l'aspetto del Sony Xperia XZ4 e di Huawei P30 e P30 Pro L'articolo Sony Xperia XZ4 e Huawei P30 e P30 Pro si mostrano in nuove immagini rendering proviene da TuttoAndroid.