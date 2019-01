Palazzo crollato in Russia | sale il bilancio delle vittime | 37 morti | ancora 4 dispersi

Russia - Palazzo crollato a Magnitogorsk : il bilancio delle vittime sale a 37 : Si è aggravato il bilancio delle vittime del crollo avvenuto lunedì scorso in Russia, in un palazzo residenziale nella città russa di Magnitogorsk, nella parte meridionale degli Urali. Al momento le vittime sono 37. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di gas. L'articolo Russia, palazzo crollato a Magnitogorsk: il bilancio delle vittime sale a 37 sembra essere il primo su Meteo Web.

Miracolo in Russia : bimba trovata viva dopo 35 ore sotto le macerie del Palazzo crollato a Magnitogorsk : In Russia i soccorritori russi hanno ritrovato una bimba viva dopo 35 ore dal crollo di un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk: si tratta di una neonata di appena 11 mesi, riporta la Tass. La piccola è in condizioni critiche ed è stata ricoverata in ospedale. Sono stati ritrovati anche altri 5 corpi, portando a 15 il bilancio delle vittime. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di ...

Russia : sale a 7 il bilancio delle vittime del Palazzo crollato a Magnitogorsk : Si è aggravato il bilancio delle vittime provocate ieri dal crollo di parte di un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk, in Russia: 7 i morti, mentre 37 persone risultano ancora disperse. Cinque i feriti. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di gas. Le squadre di salvataggio hanno temporaneamente interrotto le ricerche tra le macerie mentre gli operai hanno tentato di stabilizzare ...

A Magnitogorsk - in Russia - un Palazzo è parzialmente crollato a causa di un’esplosione : sono morte almeno 4 persone : A Magnitogorsk, in Russia, un palazzo è parzialmente crollato a causa di un’esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas: sono morte almeno 4 persone e ci sono decine di dispersi. L’esplosione è avvenuta quando in Italia erano circa le

Simona Carpignano ritrovata morta a Marsiglia sotto le macerie del Palazzo crollato. Anche il papà conferma : Simona Carpignano, la ragazza di Taranto dispersa dopo il crollo di due palazzi a Marsiglia, è stata ritrovata morta sotto le macerie dei due edifici. Svanita Anche l'ultima speranza...

Palazzo crollato a Marsiglia : “Tra i dispersi c’è un’italiana” : C’è anche una giovane italiana, Simona Carpignano, 30 anni, di Taranto, tra i dispersi dopo il crollo di due palazzi nel centro di Marsiglia. A lanciare l’allarme è stato un giovane barista che lavora nei pressi e che conosce bene Simona, un’italiana che viveva al numero 65 di rue d’Aubagne e di cui non si hanno più notizie da lunedì. «Era una raga...