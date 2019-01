Di Maio ricoverato ma lui smentisce | Sto benissimo

“Luigi Di Maio ricoverato al Gemelli” : la notizia pubblicata e poi cancellata da Repubblica. Lui : “Bufala - sto benissimo” : “Ultim’ora: Luigi Di Maio ricoverato all’ospedale Gemelli a Roma“: è la notizia apparsa giovedì pomeriggio per pochi secondi sull’home page del sito di Repubblica, segnalata come “ultim’ora” ma rivelatasi poi infondata. A smentirla è stata lo stesso vicepremier Di Maio con un post sulla sua pagina Facebook: “Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al ...

Di Maio non è stato ricoverato al Gemelli - è stata una svista di 24 secondi : Luigi Di Maio smentisce di essere ricoverato in ospedale e fa sapere, in un post su Facebook, di stare "benissimo". "Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al Gemelli", scrive il vicepremier postando anche la foto del sito Internet del quotidiano che riportava la notizia (attualmente però non si legge). "Ovviamente smentisco l'ennesima bufala di questo giornale. ...