Calciomercato Parma | i possibili acquisti e cessioni di gennaio Doppia sfida con la Spal

Calciomercato Parma - Faggiano allo scoperto su Rog : Calciomercato Parma – “Rog in prestito? Io con Giuntoli mi sento spesso, ma di mercato non abbiamo parlato, pure per rispetto della mia squadra”. Sono le parole riportata a Radio CRC da Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma. “Campionato già chiuso? Io penso al mio campionato e non posso guardare agli altri. Non posso negare che la Juve ha un altro passo rispetto alle altre”, ha aggiunto. Ancora su Rog, il ...

Calciomercato Parma - continua l’asse col Napoli : nuovo affare a gennaio : Calciomercato Parma, D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana che potrebbe arrivare proprio dal Napoli Calciomercato Parma, il club ducale è in trattativa per un nuovo affare con il Napoli. Dopo Sepe, Inglese e Cicireti, secondo quanto rivelato da Skysport il Parma avrebbe chiesto ai partenopei il centrocampista Rog. D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana, il profilo di Rog è ...

Calciomercato Parma - possibile il grande colpo a gennaio : Faggiano non smentisce : L’infortunio di Grassi, che ormai ha praticamente finito la stagione, e l’ormai declassamento di Stulac a una riserva impongono al Parma di reperire un centrocampista nell’ormai imminente sessione di mercato. Le voci recenti hanno associato ai crociati l’ex Inter e Lazio Hernanes, che potrebbe risultare un gran colpo per la squadra di D’Aversa. In merito al brasiliano, attualmente in forza all’Hebei ...

Calciomercato Parma - Faggiano fa sognare i tifosi gialloblù : il ds prepara un colpo da urlo : Il direttore sportivo del Parma non ha chiuso la porta ad un eventuale arrivo di Hernanes, confermando l’esistenza di una trattativa Il Parma sulle tracce di Hernanes, a confermarlo è stato il direttore sportivo Faggiano. Il dirigente gialloblù ha sottolineato l’esistenza della trattativa, non chiudendo la porta ad un eventuale ritorno in Italia del brasiliano, attualmente in forza all’Hebei Fortune in Cina. Interrogato ...

Il Calciomercato oggi – Parma - i nomi per sostituire Grassi : Il calciomercato oggi – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A, sconfitta per il Parma nella gara contro il Milan, partita comunque importante per la squadra di D’Aversa che ha giocato con grande personalità. La stagione del Parma rimane entusiasmante, è già ripresa la preparazione in vista della ripresa del campionato, match fondamentale davanti al pubblico amico contro il Chievo, l’obiettivo è tentare l’assalto all’Europa ...

Mario Balotelli è a Parma : si scatenano le voci di Calciomercato : Mario Balotelli si trova a Parma, immortalata la sua Ferrari per le vie della città, adesso resta da capire se c’entra il calciomercato in questa sua visita Mario Balotelli è stato avvistato a Parma. La notizia è stata rilanciata dall’ex candidato sindaco Priamo Bocchi, il quale attraverso i social ha diffuso l’immagine della Ferrari di Super Mario parcheggiata normalmente per le strade di Parma. Non è chiaro il motivo ...

Calciomercato Parma - tiene banco il futuro di Inglese : le indicazioni dell’agente : Calciomercato Parma – Il Parma è al lavoro in vista della ripresa del campionato ed a tenere banco è anche il mercato ed il futuro dell’attaccante Inglese. “Inglese e Napoli? Onestamente in questo momento non abbiamo pensato a queste cose. C’è il contro riscatto del Napoli e il riscatto del Parma. Adesso sta pensando al Parma, perché il Parma deve salvarsi. In questo momento sta pensando solo al Parma Calcio e verso Marzo ...

Calciomercato Parma - ecco il primo innesto per gennaio! : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa non sta attraversando un buon momento ed adesso dovrà conquistare un risultato positivo nel match contro il Frosinone. Nel frattempo la dirigenza sta per mettere a segno il primo colpo, si tratta del ritorno di José Mauri. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan ma potrebbe rescindere già a ...

