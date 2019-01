Tennis | Wozniacki ok ad Auckland | Shapapova facile in Cina

Caroline Wozniacki - la Tennis ta danese rivela : “Ho l’artrite reumatoide. All’inizio è stato uno choc - ma starò meglio” : Caroline Wozniacki , la 28enne tennista danese numero due al mondo, soffre di una forma di artrite reumatoide diagnosticatale prima degli Us Open. Lo ha rivela to lei stessa dopo la fine della stagione, conclusa con una sconfitta contro l’ucraina Elina Svitolina alle Wta Finals di Singapore. “ All’inizio è stato uno choc — ha detto in conferenza stampa — Un giorno ti senti l’atleta più forte di tutte, o almeno è ciò che sono nella mia testa, ...

