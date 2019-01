Orlando sospende dl Sicurezza Salvini | Coi problemi che ci sono a Palermo

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Torna alla ribalta la questione Decreto, ormai convertito in legge, contro il quale il sindaco diLeolucacontinua ad opporsi.Il primo cittadino, già da tempo in forte contrasto col vicepremier Matteoe le sue politiche sull"immigrazione, ha deciso di schierarsi apertamente contro quanto determinato dal Parlamento per difendere i princìpi di accoglienza su cui ha voluto fondare il suo mandato. Da ciò la richiesta ai suoi uffici di non applicare tali misure, con particolare riferimento alla negazione della residenza per chi in possesso di permesso di soggiorno.Come riportato da "LiveSicilia",ha inviato una richiesta formale al responsabile della sezione Anagrafe per avere un chiarimento sui "profili giuridici anagrafici" che risulteranno dall"applicazione della legge. Nell"attesa dei risultati, tuttavia, ha disposto la sospensione, "per gli ...