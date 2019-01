Milano | domenica Palazzo Pirelli aperto a cittadini

Cremonini Live 2018 – Si chiude domenica con una data imperdibile al Mediolanum Forum di Milano : Si conclude domenica con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (MI) il “Cremonini Live 2018”! Si chiude domenica con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il “Cremonini Live 2018”, partito quest’estate dagli stadi italiani di Lignano, Milano, Roma e Bologna e proseguito con una tranche invernale nei palasport. Una vera e propria consacrazione per Cesare Cremonini che ha raccolto oltre 330 mila persone (150 mila nei quattro ...

East Market - anche domenica 16 il Natale a Milano è vintage : L’edizione natalizia di East Market si fa in due: il mercatino vintage milanese gratuito dedicato alla vendita, allo scambio e

Sushi - Milano e... Georgina : la domenica di Ronaldo : Come riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, CR7 e Georgina hanno speso la serata da Iyo, nel capoluogo lombardo . Menù? Sushi. Tutto a base di Sushi. Sembrava tranquillo, rilassato, contento. E ...

Il melologo domenica 2 dicembre allo Spazio Teatro 89 di Milano : La stagione di musica classica organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano è intitolata “Miglia da percorrere – Musiche, viaggi,

Vivi per amore domenica 16 dicembre allo Spazio Teatro 89 di Milano : Andrà in scena domenica 16 dicembre allo Spazio Teatro 89 (ore 16.30; ingresso 18-22 euro) lo spettacolo “Vivi per amore

Milano : Comune - domenica ultima giornata di incontri per Piano quartieri : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - Si concludono domenica 25 novembre, nei Municipi 1, 2 e 3, gli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale di Milano per presentare il Piano quartieri. L’iniziativa, pensata per ascoltare le opinioni, scambiare informazioni e raccogliere suggerimenti e proposte d

Fino a domenica 25 novembre gli appuntamenti della Milano Music Week : Milano al centro della Musica. Music Week è la settimana – quest’anno ancora più internazionale – che racconta il mondo della Musica

Milano East Market : domenica 25 novembre il mercatino festeggia 4 anni : Buon compleanno: quattro anni di East Market. domenica 25 novembre il mercatino vintage milanese gratuito dedicato alla vendita, allo scambio

Milano. Ione di Euripide domenica 25 novembre al polifunzionale GXXIII : Il Municipio 5 invita la cittadinanza allo spettacolo teatrale “Ione di Euripide”. Appuntamento in programma domenica 25 novembre 2018 alle

Da domani a domenica a Milano c'è Bookcity : ... di un paio d'ore ciascuna da venerdì 16 a domenica 18 novembre nella sede di Sem , via Cadore 33 a Milano, Ampio spazio è dato anche all'economia, in particolare con 'Investire in titolo 2018', il ...

Beppe Sala ci ricorda che a Milano la domenica se và a lauraa : di Christian di Feo Beppe Sala: “Le chiusure domenicali le facessero ad Avellino, qui a Milano non ci rompano le palle“. 10 novembre 2018: la Lega, guidata dal nuovo leader Sala, riconquista palazzo Marino. Scherzi a parte, per il sindaco meneghino è giusto tutto quanto sta accadendo da anni sul tema liberalizzazioni. A Milano più che ad Avellino. Al Nord più che al Sud. È giusto che i centri commerciali siano aperti nelle ...

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio : “Non ci rompa le palle qui a Milano” : La proposta del vicepremier Luigi Di Maio sulle chiusure domenicali di Negozi e centri commerciali «la trovo una follia. E poi perché chi gestisce Negozi e ad esempio non i giornalisti? Qual è il senso?». A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso del suo intervento a Elle active! alla Bicocca. ...

Chiusure domenicali - Sala a Di Maio : «Le faccia ad Avellino - non rompa le palle a Milano». La replica : «Per lui i diritti sono una rottura» : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di me». Salvini: «Radical chic irrispettoso»

Chiusure domenicali - alta tensione tra Di Maio e il sindaco di Milano. Ma le proposte di legge sono ferme : Botta, risposta e controreplica. Sulle Chiusure domenicali, sbotta il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, non le manda a dire: “Falle ad Avellino, non rompere le palle a Milano”. Le dichiarazione del primo cittadino del capoluogo lombardo arrivano nel corso del suo intervento al forum milanese sull’occupazione femminile Elle active!. Secondo Sala la proposta di Di Maio sulle Chiusure domenicali ...