Mayweather vs Nasukawa è stata una farsa? Floyd risponde | “se potessi guadagnare 9

VIDEO Floyd Mayweather demolisce Nasukawa : ko in 138 secondi - Money scatenato a Saitama : Floyd Mayweather ha letteralmente demolito Tenshin Nasukawa in appena 138 secondi: Money ha mandato al tappeto il malcapitato giapponese in poco più di due minuti, lo statunitense è tornato sul ring per l’esibizione di Saitama e non ha mostrato pietà nei confronti del padrone di casa che è stato travolto da un autentico ciclone (capace anche di portarsi a casa la borsa da 77 milioni di euro). Di seguito il VIDEO del combattimento e la ...

Floyd Mayweather - imbattuto e imbattibile : Nasukawa 3 volte al tappeto - ‘Money rain’ e vittoria alla vigilia di Capodanno : Floyd Mayweather torna sul ring all’evento di fine anno organizzato da RIZIN: il pugile americano sconfigge il fighter Tenshin Nasukawa e si gode una borsa da 9 milioni per 138 secondi di incontro Il sorriso beffardo di chi sa di averlo fatto ancora. Del resto, non ha fatto altro che sorridere beffardamente per tutta la vita, al termine di ogni incontro. Floyd Mayweather detta legge anche in oriente, stravincendo senza nemmeno sudare il ...

Mayweather contro Nasukawa : 'The Money' torna sul ring e vince per ko : Mayweather è tornato, alla sua maniera. La leggenda del pugilato, che aveva abbandonato il ring imbattuto con il suo record di 50 vittorie in 50 incontri, si è ripresentato alla Saitama Super Arena ...

Boxe - Mayweather cambia idea : “esibizione di 9 minuti contro Nasukawa - la più pagata di tutti i tempi” : Floyd Mayweather ha dato il suo ok alla sfida contro Tenshin Nasukawa, non saranno consentiti calci, ma solo pugni ammessi nel pugilato Il ritorno di Floyd Mayweather sul ring ha preso un’inaspettata nuova svolto. Il pugile americano ha deciso che combatterà ancora e che lo farà il prossimo 31 dicembre in Giappone, contro la star del kickboxing, Tenshin Nasukawa. All’inizio il pugile aveva assicurato che questa sfida non si ...