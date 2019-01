È ufficiale | Simona Ventura torna finalmente in Rai

vanityfair

: E' ufficiale: Simona Ventura lascia Mediaset per tornare in Rai. L'antipatia di Piersilvio Berlusconi e della dirig… - NicolaRaiano : E' ufficiale: Simona Ventura lascia Mediaset per tornare in Rai. L'antipatia di Piersilvio Berlusconi e della dirig… - brunofrancesko : Simona Ventura lascia Mediaset dopo due anni - Varych4 : Simona Ventura fuori da #Mediaset. Paolini (Dg palinsesti): 'Peccato, Temptation Island Vip… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)in 20 lookCarlo Freccero colpisce ancora. Dopo essersi accaparrato la nuova stagione di The Good Doctor, serie di successo trasmessa d’estate su Raiuno, il neo-direttore della seconda rete punta tutto su un cavallo di razza, un volto che proprio su Raidue si era costruito una nicchia solida e scintillante:. I rumors delle ultime settimane che vedevano la conduttrice divisa fra il Biscione e le sirene di «Mamma Rai» trovanoconferma nelle parole di Marco Paolini, Direttore Generale dei Palinsesti Mediaset.https://twitter.com/Simo_/status/1080060736938917888 LEGGI ANCHESalvate il soldato(da Mediaset)«È stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato», spiega il dg in un’intervista al Messaggero proprio in merito all’addio della. Dopo la parentesi in ...