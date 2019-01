Diventare ricchi grazie a Fortnite | ecco l' incredibile cifra guadagnata nel 2018 dal

Sweatcoin - l'app contapassi che ti paga per camminare è la più scaricata (ma non fa Diventare "ricchi") : Se vi piacciono i guadagni facili, quest'app potrebbe non fare per voi. Ma se siete appassionati di fitness, corsa o lunghe passeggiate, probabilmente è arrivata la vostra nuova applicazione preferita. Si chiama Sweatcoin ed è un app che ti paga per camminare.Traducibile come "moneta del sudore", Sweatcoin è stata progettata da due russi, Oleg Fomenko ed Antone Derlyatka, con uno scopo ben preciso: i soldi te li devi sudare. ...