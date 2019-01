Anche Google vuole sterminare le zanzare

Una voce si dice certa che Google Assistant affiAncherà presto Bixby nelle smart TV di Samsung : Un'indiscrezione si dice certa del fatto che Samsung integrerà il rivale Google Assistant nel sistema operativo delle proprie smart TV L'articolo Una voce si dice certa che Google Assistant affiancherà presto Bixby nelle smart TV di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Assistente Google - da oggi Anche in Italia i comandi personalizzati : (Foto: Lorenzo Longihtano) A partire da queste ore l’Assistente Google, l’Assistente digitale della casa di Mountain View si è fatto più intelligente. Grazie all’ultimo aggiornamento del quale si è reso protagonista recentemente, il software è diventato in grado di eseguire più azioni una in fila all’altra impartendogli un solo semplice comando da impostare a piacimento. Le nuove azioni si chiamano routine e non sono una ...

Google Fi : in arrivo Anche in Europa l'operatore di BigG. Ecco la richiesta : Project Fi è una rivoluzione e su questo non ci piove: lo è per vocazione e per ambizione, poiché rappresenta un tentativo di svecchiare completamente il mondo della connettività ripensandolo alla radice. Diventando operatore virtuale, Google si pone al di sopra di ogni rete e ogni contratto esistente e punta a costruire un nuovo modo di intendere le ...

Ora Google Flights ti avvisa Anche dei ritardi degli aerei : ... facciamo un po' di chiarezza sulle novità del 2018 Idee di Viaggio Quali sono le mete migliori per le vacanze di Natale 2018 Notizie Va in scena a Rimini il Capodanno più lungo del mondo Notizie Il ...

Microsoft avrebbe deciso di abbandonare EdgeHTML Anche per colpa di Google : All’inzio di questo mese, dopo i rumor, è arrivata la conferma che Microsoft Edge passerà da EdgeHTML a Chromium con il nuovo motore di rendering Blink. Ufficialmente il Colosso di Redmond ha preso questa forte e importante decisione per favorire lo sviluppo dell’open-source, per rendere il browser cross-platform a tutti gli effetti e per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione generalmente migliore dato che Chromium è ...

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile Anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82. L'articolo Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ci sarà Anche il Google Pixel 3 Lite XL : in cosa si contraddistinguerà? : Non dovremmo assistere solo alla presentazione del Google Pixel 3 Lite, ma anche di una versione economica del fratello maggiore, con un pannello frontale sprovvisto di notch ed una fotocamera singola posteriore (dovrebbe anche esserci la finitura bicolore a donare quel tratto distintivo tipico della linea). Lo schermo non passerà di certo inosservato, con cornici piuttosto evidente, uno speaker singolo nella zona superiore ed un'altrettanta ...

Borsa : Microsoft - Anche questa settimana - supera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...

Call Screen arriva Anche su Google Pixel e Pixel XL : La feature Call Screen, lanciata a bordo di Pixel 3 e Pixel 3 XL, sta finalmente approdando anche sui modelli Google Pixel e Google Pixel XL. L'articolo Call Screen arriva anche su Google Pixel e Pixel XL proviene da TuttoAndroid.

Google : dopo il social Google+ chiude Anche la chat Allo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Google Pixel 3 Lite potrebbe arrivare Anche in versione XL : Google potrebbe essere al lavoro anche su una variante più grande di Google Pixel 3 Lite, per il momento denominata semplicemente Google Pixel 3 Lite XL. L'articolo Google Pixel 3 Lite potrebbe arrivare anche in versione XL proviene da TuttoAndroid.

Google influenza Anche le ricerche offline o anonime? : Secondo uno studio condotto da DuckDuckGo, un motore di ricerca alternativo, le ricerche su Google sarebbero talmente personalizzate che, persino in modalità incognito oppure offline, risultano influenzate dalle nostre ricerche pregresse. I risultati di una ricerca su Google sono determinati dal nostro modo di navigare. Gli algoritmi del motore di ricerca analizzano le nostre informazioni e ci presentano i risultati nell’ordine che, ...

Google personalizza i risultati di ricerca Anche se siamo sloggati e in modalità in incognito? : Uno studio di DuckDuckGo mostra come le stesse ricerche su Google condotte da 76 diversi partecipanti conducano a risultati differenti anche se eseguite in modalità incognito o avendo effettuato il log-out dal browser. L'articolo Google personalizza i risultati di ricerca anche se siamo sloggati e in modalità in incognito? proviene da TuttoAndroid.

Google Pay - disponibile Anche per i clienti Unicredit : ... gli utenti possono collegare le loro carte Unicredit a Google Pay e utilizzare Google Pay per fare acquisti sicuri, veloci e piacevoli in milioni di negozi in Italia e in tutto il mondo, anche ...