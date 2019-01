Vigili del fuoco | 750mila operazioni di soccorso nel 2018

Capodanno : a Roma oltre 160 interventi dei Vigili del fuoco - cassonetti in fiamme : Almeno 160 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Alta la percentuale di incendi, circa il 75%: colpiti soprattutto cassonetti di immondizia, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto. I roghi hanno coinvolto anche almeno 15 auto e 6-7 appartamenti soprattutto nella periferia. Non si registrano feriti, stabili evacuati o viabilità interrotta. I pompieri della Capitale sono intervenuti ...

Botti - Vigili del fuoco intervenuti 658 volte. Grave un ragazzo nel Milanese : A Napoli e provincia 37 feriti: amputato un dito a un 12enne. A Cesate ferito in maniera Grave al volto e agli arti un ragazzo

Terremoto : 1300 interventi dei Vigili del fuoco nel Catanese : Proseguono le operazioni d’intervento connesse all’evento sismico che il 26 ha colpito la zona dei comuni dell’Acese a nord, nord-est di Catania. Permagono sul posto 5 unita’ di comando locale a Fleri, Zafferana Etnea, Santa Maria la Stella e Acireale. Al momento sono impegnati sulle zone colpite dal sisma 346 unita’ dei vigili del fuoco e 130 automezzi. A supporto delle sezioni operative e’ stato realizzato ...

Salvato dai Vigili del fuoco gattino incastrato in un tombino a Sommariva del Bosco : Un gattino incastrato in un tombino a Sommariva del Bosco è stato Salvato questa mattina, domenica 30 dicembre, dai vigili del fuoco volontari sommarivesi. L'animale era intrappolato in un tombino in ...

Paura a Borgo - le raffiche di vento staccano delle lamiere da un tetto. Intervengono i Vigili del fuoco : Borgo VALSUGANA . Paura in centro a Borgo Valsugana nel pomeriggio quando il vento ha strappato dal tetto di una casa alcune lamiere facendole precipitare sulla strada sottostante. I fatti si sono ...

Giornata di fughe di gas - Vigili del Fuoco biellesi in azione per scoprirne le cause : Una bombola lasciata aperta per sbaglio, un guasto all'impianto, un tubo che perde: sono molteplici le cause che possono provocare una fuga di gas e i Vigili del Fuoco sono specializzati anche in ...

Federica Pellegrini - Natale di lacrime : 'Porca put*** perché?' - il gravissimo lutto la notte della Vigilia : Dramma a Natale per Federica Pellegrini : la stella dello sport italiano comunica su Instagram un grave lutto che ha colpito la sua famiglia durante le feste, con la morte dello zio nella notte tra vigilia e 25 dicembre. 'È una di quelle cose se non sai mai ...

Stroncato da un malore mentre si prepara per la messa della Vigilia - don Giorgio muore a 64 anni : Don Giorgio Bolzoni, sacerdote molto noto a Novara dato che era stato parroco in diverse comunità, attualmente insegnava in una scuola superiore della città. Si è sentito male a 64 anni mentre si trovava a casa sua e si preparava per la messa della Vigilia di Natale. Sabato i funerali a Pernate.Continua a leggere

Etna - terremoto Catania : 321 Vigili del fuoco impegnati - finora 570 interventi : Sono 321 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni speditive di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità delle strutture lesionate dal terremoto che ha colpito Catania: lo si legge sul profilo Twitter dei pompieri. Dalla notte del 26 dicembre sono stati eseguiti oltre 570 interventi. L'articolo Etna, terremoto Catania: 321 vigili del fuoco impegnati, finora 570 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Sci di fondo – Tutto pronto per il Tour de Ski : Federico Pellegrino tra i più attesi - le parole dell’azzurro alla Vigilia del grande evento : Pellegrino si carica alla vigilia del Tour de Ski: “Subito due sprint per lasciare il segno” Federico Pellegrino è fra i più attesi al via del Tour de Ski che scatta sabato 29 dicembre da Dobbiaco con una sprint a tecnica libera. Il vicecampione olimpico nella sprint sarà fra i favoriti nella specialità a lui più cara che aprirà il torneo, oltreTutto in tecnica libera, sulla pista in cui si è già imposto nel 2015, e avrà ...

Terremoto - anche i Vigili del Fuoco di Ragusa impegnati nel catanese : anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha inviato una squadra per dare man forte ai colleghi etnei impegnati nell'emergenza

India - i Vigili del fuoco combattono l’inquinamento atmosferico a Nuova Delhi : livelli 13 volte la soglia di sicurezza [FOTO] : 1/9 ...

Nadia Toffa in chemioterapia alla Vigilia di Natale - l'attacco dell'hater : «Hai ricevuto il tuo dono». Lei reagisce così : Nadia Toffa in chemioterapia alla vigilia di Natale, l'hater l'attacca e lei reagisce così . La conduttrice delle Iene è una leonessa e anche durante le feste continua a combattere con coraggio la sua ...

Terremoto in Sicilia : anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea : Due unità dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, con una piattaforma aerea, nel pomeriggio di oggi sono partite alla volta di Catania, per il sisma che ha colpito quel territorio. Lavoreranno ...