« Vai New Horizons!» : l’urlo della Nasa. La sonda sorvola il corpo celeste più lontano e prosegue la corsa video : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana), la conferma è arrivata dieci ore più tardi: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo

New York - una maratona 'politica' 'Dopo avere corso - Vai a votare' : ... 'logora', riferimento sia allo stato di articolazioni e muscoli dei corridori che alla situazione politica e sociale. La maratona di New York all'insegna delle elezioni di Midterm In realtà i ...