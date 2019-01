M5s | Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci | “Nel 2019 legge per taglio degli

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - si vendica spifferando tutto : "Cosa ci chiedeva di fare Luigi Di Maio" : "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione". Così Gregorio De Falco, senatore M5s, commenta a botta calda all'HuffinftonPost la decisione dei probiviri pentastellati di espellerlo dal Movimento insieme al collega De Bonis e due europarlamentari grillini. Le ripetute vi

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - si vendica spifferando tutto : 'Cosa ci chiedeva di fare Luigi Di Maio' : 'Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione'. Così Gregorio De Falco , senatore M5s , commenta a botta calda all' HuffinftonPost la decisione dei probiviri pentastellati ...

Luigi Di Maio - il sondaggio BidiMedia affonda il M5s : 'crollo di Capodanno' - perde 3 roccaforti in un colpo : Il ribaltone di Capodanno nei sondaggi. Il Movimento 5 Stelle , in calo a livello nazionale, perde anche alcune delle sue roccaforti locali, che passerebbero oggi al centrodestra . Secondo le ...

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : "Cosa succede si mi espelli dal M5s" : Non è stata ancora espulsa, Elena Fattori, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre "dissidenti" grillini. "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi Di Maio dice che nessuno è indispensabil

M5s - il ritorno di Di Battista foto con Di Maio e il figlio. 'Sarà l anno dei tagli agli stipendi dei parlamentari' : ... ma anche la prova del rientro effettivo di Di Battista nella politica del movimento. Per lui si annunciano ruoli o all'interno del governo o più probabilmente in vista delle Europee.

De Falco espulso dal M5s “è sbagliato e incostituzionale” - Di Maio : “tutti importanti - nessuno indispensabile” : “Non me l’aspettavo, si tratta di un provvedimento abnorme e incostituzionale”. E’ quanto dichiarato all’AdnKronos il senatore dei Cinque Stelle Gregorio De Falco, commentando la sua espulsione decisa dai probiviri del partito. “Speravo – spiega – che restasse vivo uno spazio democratico nel Movimento, che per suo statuto deve essere ispirato al metodo democratico”. “Si tratta di un ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5s : «Dibba» a sciare con il vicepremier dopo il lungo viaggio in America. Una rimpatriata dopo sette mesi, per mettere a punto una strategia di governo per frenare la Lega

M5s espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. L ex ufficiale di Marina 'Amareggiato'. Di Maio 'Nessuno è indispensabile' : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i parlamentari Gregorio De Falco , Saverio De Bonis , e gli europarlamentari Giulia Moi e Marco Valli . Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica ...

Luigi Di Maio - voce bomba nel M5s : 'Disposti a cancellare tutto' - il piano B contro Matteo Salvini : La regola voluta a suo tempo da Gianroberto Casaleggio , e difesa oggi dal figlio Davide, , è il ragionamento di Di Maio secondo quanto riporta la Stampa , 'è una zavorra in politica, perché ti ...

Luigi Di Maio : “Chi non sostiene contratto di governo è fuori da M5s - nessuno è indispensabile” : Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione di espellere 4 parlamentari dal Movimento 5 Stelle: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".Continua a leggere