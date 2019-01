Juventus | per Alex Sandro 31 partite in Serie A senza sconfitte nel 2018

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : i tre nomi per gennaio e giugno : Calciomercato Juventus – La Juventus fino al momento ha disputato una stagione molto importante, i bianconeri guidano con margine il campionato di Serie A, fino al momento solo vittorie e due pareggio contro Genoa ed Atalanta. I bianconeri si candida ad essere grande protagonisti anche in Champions League ma nel frattempo anche al mercato, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il portale ...

Globe Soccer Awards : a Dubai c'è aria di premi per la Juventus con CR7 - Allegri e Paratici : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, 4 gennaio 2010,. ...

Juventus - niente prestito per Kean. E sul tavolo c'è il rinnovo : La Juventus, al netto di molto improbabili colpi di scena, non farà operazioni di mercato in entrata nella sessione che scatta dopodomani, il 3 gennaio. Allegri ha sostanzialmente escluso la partenza ...

Juventus - Capodanno d'amore per Cristiano Ronaldo e compagni : le immagini sui social : Ieri, è stata una giornata di festa per tutto il mondo che ha dato il benvenuto al 2019 anche i giocatori della Juventus ne hanno appofittato per festeggiare il Capodanno in giro per il mondo. Molti di loro hanno condiviso le foto più belle su Instagram e soprattuto è stata l'occasione per condividere i festeggiamenti con le rispettive mogli e compagne. Cristiano Ronaldo ha passato la serata con la sua Georgina Rodriguez e il piccolo Cristiano ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Ramsey-Juventus - botto di capodanno per i bianconeri : RAMSEY JUVENTUS, COLPO (QUASI) CHIUSO- Le festività natalizie sono appena trascorse, ma la Juventus ha voluto farsi ugualmente un regalo. Il 2018 si chiude con il colpo praticamente chiuso della Juventus, che piazza un altro affare a parametro zero soffiando Aaron Ramsey all’Arsenal. Il centrocampista gallese, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ha già […] L'articolo Ramsey-Juventus, botto di capodanno per i bianconeri proviene ...

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

Juventus - segnali positivi per Ramsey : può arrivare a giugno : La Juventus ha fatto passi decisivi per l'ingaggio di Aaron Ramsey dall' Arsenal in vista della prossima stagione. Il gallese, sulla scia dei vari Pirlo, Khedira, Dani Alves ed Emre Can, arriverebbe a ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juventus a riposo fino all'8 gennaio : Cancelo lavorerà a Dubai per rientrare in Supercoppa : Dopo la vittoria contro la Sampdoria, per la Juve è arrivato il tanto atteso 'rompete le righe'. Infatti, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi più di una settimana di vacanza. La Juventus rientrerà alla Continassa l'8 gennaio. In quell'occasione i bianconeri inizieranno a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto metteranno nel mirino la Supercoppa contro il Milan. Per la partita contro i rossoneri la ...