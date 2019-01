Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli Per il 2019 Salvini spinge su legittima

[Il commento] La "lezione" di Mattarella : "Serve verifica dei Contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Il voto per le Europee a maggio è "uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: 400 milioni di cittadini europei al voto". Il modello è Antonio Megalizzi, il giornalista che aveva scelto di ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei Contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...

Conte : 'Aiuteremo i più deboli e rilanceremo la crescita' : "Come ha detto il presidente Mattarella, sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti, doveri. Significa responsabilità perché ognuno di noi è protagonista del futuro del ...

Salvini : sono Contento - anche Mattarella parla di sicurezza : Roma, 31 dic., askanews, - 'Questo non è un contromessaggio al presidente Mattarella, è un ringraziamento a voi': lo ha detto a chi lo ha seguito in diretta Facebook il viceprenmier Matteo Salvini, ...

Mattarella - Salvini : “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha riconquistato suoi confini” : “Sono contento che il Presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza: abbiamo dimostrato che volere è potere, l’Italia ha riconquistato i suoi confini“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini in diretta Facebook. “Tutto questo grazie a voi”, ha aggiunto L'articolo Mattarella, Salvini: “Contento che abbia parlato di sicurezza. Con noi Italia ha ...

Kadjar - l'evoluzione del Suv griffato Renault : nuovo look - molti più Contenuti : CAGLIARI - Quasi mezzo milione di Renault Kadjar vendute nel mondo. Un successo commerciale intenso, in appena tre anni di commercializzazione. Ma per preservare tale ascesa era doveroso un...

Dal papà di Renzi a Conte premier - da Junker al figlio di TheFerragnez : è stato l'anno più pazzo della politica italiana : È stato l'anno del grande veto di Sergio Mattarella sul grande vecchio Paolo Savona, designato all'Economia. Savona però è entrato nel governo lo stesso, immortalato in quella meravigliosa vignetta ...

Vertenza : il Cdr rinnova la richiesta d'incontro a Conte : Roma, 31 dic., askanews, - Continua la Vertenza dei giornalisti di Askanews contro il concordato preventivo, 27 esuberi e il mancato pagamento degli stipendi di dicembre. Attraverso i nostri legali ...

Giuseppe Conte - Marcello Veneziani : 'Da figurante a controfigura' : Però col tempo ci siamo abituati a vederlo, a sentirlo, a vederlo tra i big del mondo, con una sensazione di curiosa incredulità. Eccolo, l'imbucato ai vertici che si muove con affabile disinvoltura'.

Conte : governo durerà 5 anni - io garante : 13.26 "Finora ogni difficoltà è stata superata nell'insegna del desiderio di cambiamento, questo consentirà al governo Lega-M5S di durare 5 anni.Io ne sono il garante". Così Conte a "America Oggi". Rivendica il carattere "populista" dell'esecutivo "avvicina il popolo alle istituzioni". Rilancia il tema della democrazia diretta "che non sostituisce ma rafforza la democrazia rappresentativa" e rilancia il referendum propositivo "che stimola i ...

Premier Giuseppe Conte : “Governo durerà 5 anni - Lega e M5S uniti dal desiderio di cambiamento” : Il Premier Giuseppe Conte è stato intervistato su 'America Oggi', quotidiano in lingua italiana, diffuso negli Stati uniti: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".Continua a leggere

Xylella - parla il Conte Spagnoletti Zeuli : 'La Puglia doveva fare una legge speciale' : Bisogna, lo ripeto, essere decisionisti nell'eseguire le misure ordinate dalla scienza ufficiale'. Perché è saltata l'attuazione del Piano Silletti? Quali le responsabilità? 'Che dovrei dire: che ...

Quota 100 : tagli sulle pensioni - l'ex ministro Boschi attacca Conte : La Camera ha approvato in via definitiva la Manovra. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri. La legge di Bilancio aveva già passato sabato l'esame del voto di fiducia. Ora si attende il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. A ridosso della fine del 2018 molti sarebbero stati gli ...

Governo - Conte : durerà 5 anni - nessun pericolo di derive plebiscitarie : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte esclude il pericolo di una deriva plebiscitaria e assicura che il suo Governo durerà per cinque anni. "Alcuni vedono il pericolo di derive plebiscitarie, temono la sostituzione della democrazia rappresentativa con quella diretta. L’esperienza, nei Paesi che hanno il referendum propositivo, dimostra che l’iniziativa popolare stimola i rappresentanti politici a fare di ...