Capodanno | cade dal balcone mentre festeggia | giovane in gravi condizioni

(Di martedì 1 gennaio 2019) Un 22enne di Pescara è rimasto gravemente ferito la notte scorsa dopo essere caduto da unva ilin una casa di Città Sant’Angelo, insieme ai due fratelli e alle loro fidanzate. Secondo la ricostruzione dell’accaduto ilsarebbe precipitato, per cause ancora da accertare, daldel secondo piano dell’abitazione dove si trovava. La caduta, probabilmente è stata dovuta ad una distrazioni. Il, trovato poi dai presenti nel piazzale antistante la palazzina, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Pescara dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per grave trauma cranico e ricoverato in prognosi riservata. I militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano e quelli della stazione di Città Sant’Angelo, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi di ...