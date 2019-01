Ateneo Gb | “L’ospedale di Arezzo è ‘green’ | fa basse emissioni di Co2”

meteoweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019) L’università britannica di Warwick ha premiato l’ospedale San Donato diper la migliore efficienza energetica in una ricerca di un suo studente, Jacob Stapley, coordinata dal professor Lillywhite, in cui e’ stato messo a confronto l’impatto ambientale generato dal funzionamento di tre ospedali europei: l’ospedale di Utrecht nei Paesi Bassi, l’ospedale di Coventry in Gran Bretagna e, appunto, il San Donato di. In particolare, spiega la Asl Toscana Sud Est, la ricerca è partita prendendo in esame l’area dialisi di cui sono stati comparati consumi e costi energetici con le equivalenti strutture all’estero, e poi e’ stata estesa all’intero ospedale.I risultati, ha concluso lo studio di Warwick, mostrano che l’ospedale diha l’efficienza migliore, con impatto ambientale, in termini didi ...