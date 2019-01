37 feriti a Napoli per i botti di Capodanno | ma nessuno da colpo d' arma da fuoco

agi

: Feriti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi causati da petardi - Corriere : Feriti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi causati da petardi - Sport_Mediaset : Scontri #InterNapoli, audio shock da San Siro: 'Ne abbiamo feriti gravemente sei, uno è morto'. >… - RaiNews : Botti di #Capodanno, gravemente ustionato un ragazzo di 23 anni nel Milanese. A Napoli e provincia i feriti sono 37… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Sono in totale 37 itrae la sua provincia durante la notte di San Silvestro, e tutti hanno riportato lesioni da scoppio di petardi o altri artifizi esplodenti. Per il primo anno dunque, nel capoluogo partenopeo non si registra il ricovero in pronto soccorso di persone ferite da colpi didaesplosi per 'festeggiarè l'anno nuovo. In città sono 23 le persone che sono ricorse alle cure dei medici, di cui 3 minorenni.Tra questi c'è pero' uno deipiù gravi, un 12enne al quale è stato necessario amputare il dito medio della mano destra, e che è ricoverato con una prognosi di 30 giorni; un 13enne invece è stato giudicato guaribile in 15 giorni per lacerazioni, mentre l'altro minore è un 17enne con lievi ferite.In provincia sono 14 i, tra cui un uomo polacco a Ischia ...