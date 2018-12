Xylella | parla il conte Spagnoletti Zeuli | ' La Puglia doveva fare una legge speciale'

Senatore M5s non crede alla Xylella - sposta la residenza parlamentare per salvare l'ulivo dall'abbattimento : "Giù le mani dall' ulivo di Cisternino!". E' questa la battaglia di Lello Ciampolillo , Senatore pugliese del Movimento 5 stelle, che per evitare l'abbattimento di un ulivo malato di Xylella ha ...