Una guida alla manovra appena approvata per chi non ci ha capito nulla

2019 - l’anno zero di Una nuova Europa. La guida per leggere il Vecchio Mondo che è dentro di noi : La sorte dell’Ue dipende dalle prossime elezioni europee che si terranno a maggio. Dai Trattati di Roma del 1957 che diedero vita all’attuale Unione Europea si tratta del voto più importante, strategico, vitale. I motivi sono tre. Primo: a sfidarsi nei nostri Paesi - scesi da 28 a 27 per la Brexit - saranno non solo i partiti delle tradizionali fam...

MotoGp - Lorenzo : «Vorrei guidare di nuovo Una F1» : ROMA - Due anni fa guidò a Silverstone una Mercedes da F1 e oltre a ottenere ottimi risultati, rimase folgorato dall'esperienza. Jorge Lorenzo, quindi, sogna di ripetere quell'esperienza: ' Ho sempre ...

MotoGp - Lorenzo : «Mi piacerebbe guidare ancora Una F1» : ROMA - Nel 2016 guidò sul circuito di Silverstone una Mercedes da F1 e oltre a ottenere ottimi risultati, rimase folgorato dall'esperienza. Jorge Lorenzo, quindi, sogna di ripetere quell'esperienza: ' ...

MotoGP - Franco Morbidelli : 'La Yamaha? Una moto dolce - sembra di guidare sul burro' : Dopo un primo anno di ambientamento, in cui il campione del mondo della moto2 2017 ha faticato ad adattarsi alla guida molto violenta e aggressiva della Honda del team Marc VDS, 'Morbido' sembra ...

Patrimonio immobiliare dello Stato. Il barese Altieri - Lega - alla guida di Invimit : 'NessUna svendita' : alla guida della Invimit, società della Mef che sovrintende alla valorizzazione e alla dismissione del Patrimonio immobiliare dello Stato, andrà Nuccio Altieri, primo parlamentare pugliese della Lega. ...

Guida all’acquisto di Una microSD : 5 errori da evitare : Le SD e microSD sono ormai essenziali da utilizzare con i tanti gadget tecnologici che ognuno di noi possiede, dallo smartphone, alla fotocamera, dalla console portatile alla videocamera e la lista potrebbe continuare. Acquistare una [...] L'articolo Guida all’acquisto di una microSD: 5 errori da evitare è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Buoni propositi per il nuovo anno : Una guida per raggiungere i propri obiettivi : La volontà di rinnovamento per raggiungere gli obbiettivi prefissati è avvalorata anche dalla scienza, come dimostrato dal professore di Psicologia dell'Università del Texas Cedric Wood in uno studio ...

Melito Porto Salvo - 6 condanne e 2 assoluzioni al branco guidato dal figlio del boss che stuprò Una ragazzina di 13 anni : Sei condanne e due assoluzioni. Si è concluso in primo grado il processo “Ricatto”. Alla sbarra il “branco” di Melito Porto Salvo che ha aveva abusato per due anni di una minorenne. La sentenza è arrivata oggi pomeriggio quando il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Silvia Capone, ha confermato l’impianto accusatorio della Procura. Il pm Francesco Ponzetta, nella sua requisitoria, aveva chiesto pene più pesanti (circa 80 anni di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e il paragone tra moto e auto : “penso sia più facile per noi motociclisti guidare Una monoposto di F1 che viceversa” : Jorge Lorenzo ed il paragone tra due e quattro ruote: il parere del maiorchino sulla differenza tra motoGp e F1 Jorge Lorenzo sta lavorando sodo sul suo fisico per recuperare la sua forma, dopo il brutto infortunio che ha rovinato il suo finale di stagione 2018 con la Ducati, per iniziare la nuova avventura in Honda al top. Il pilota maiorchino ha di recente partecipato al gala ‘Sport and Talk from Hangar-7’ di ServusTV durante ...

Jorge Lorenzo : “La Formula Uno è fantastica - ma la MotoGP è più difficile. Un sogno guidare Una F1” : Jorge Lorenzo ha partecipato all’annuale Galà “Sport and Talk from Hangar 7” di Servus TV insieme ad altri volti noti del motorsport. Lo spagnolo ha colto l’occasione per soffermarsi sulla sua carriera in MotoGP e per parlare della sua esperienza con le auto, confrontando così due e quattro ruote. Il pilota della Honda, infatti, era salito su una Mercedes W06 a Silverstone a ottobre 2016. Sono ormai innumerevoli gli ...

TrovaBari gratis in edicola con Repubblica : Una guida per vivere il Natale in Puglia : E magari può assistere a mostre, spettacoli e concerti. Come quelli di San Silvestro, nelle piazze. Tutti raccolti in un'agenda da conservare. Anche nella città dei Sassi, con il concertone di Rai 1, ...

Roma - Una ventata di gioventù : Kluivert - Cristante e Zaniolo guidano la rimonta sul Genoa e salvano Di Francesco : La Roma supera il Genoa in rimonta affidandosi ai suoi giovani talenti: Kluivert e Cristante in gol, Zaniolo gioca a tutto campo (anche falso nueve!) e Di Francesco tira un sospiro di sollievo Clima surreale a Roma. Record negativo di presenze con circa 27.000 persone in un’Olimpico quantomai gelido, particolarmente nei primi 10 minuti di silenzio assordante. Una protesta dei tifosi, stufi dell’attuale andamento della squadra: ...

Alcol alla guida - ritirata Una patente : Un 32enne di Bagni di Lucca è finito nei guai dopo essere stato fermato ad un posto di controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile., L'uomo, infatti, è risultato positivo al test dell'Alcol. E' ...

L’importanza del fotografo di matrimoni oggi - Una guida sugli stili più utilizzati e qualche utile consiglio : La scelta del fotografo per il giorno delle vostre nozze è fondamentale, perché sarà lui ad immortalare i momenti più