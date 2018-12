Epic Games Store | Tim Sweeney assicura che i dati degli utenti sono al sicuro

Fortnite spinge gli incassi di Epic Games a 3 miliardi : (Foto: Epic Games) Per tutte le aziende del settore tecnologico il 2018 è stato letteralmente un anno d’oro. Non fanno eccezione le compagnie che sviluppano videogiochi per diversi dispositivi, come ad esempio il colosso americano Epic Games, che solo quest’anno ha riportato 3 miliardi di dollari di profitti, secondo quanto riferisce il sito Tech Crunch. Una parte significativa di quella cifra proviene soprattutto dall’enorme successo del ...

Epic Games regala Super Meat Boy : Come riscattarlo sull’Epic Store : In occasione dei Game Awards, Epic Games ha ufficialmente aperto i battenti del suo Epic Store, per contrastare Steam ha deciso di regalare 2 Giochi al mese. Dopo Subnautica è il turno di Super Meat Boy. Come scaricare Super Meat Boy GRATIS sull’Epic Store Se volete scaricare Super Meat Boy GRATIS procedete Come segue: Visitate il sito web ufficiale dell’Epic Store cliccando QUI Cliccate su Ottieni ...

Fortnite ha fruttato 3 miliardi di dollari alla Epic Games : Altro record per la casa di produzione che ora vale 15 miliardi di dollari: nel 2018 il suo titolo di punta ha generato profitti record, in particolare con i pass e gli acquisti interni all’applicazione

Epic Store : per il fondatore di Epic Games più competizione si traduce in maggiori vantaggi per i giocatori : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente risposto ad un fan su Reddit, l'utente si lamentava della politica delle esclusive a tempo limitato (adottata da Epic nel suo nuovo Store online) definendola dannosa per i consumatori. Come riporta Variety, il nuovo Store è stato aperto agli inizi di dicembre e a differenza di Steam, prevede l'88% dei ricavi destinati agli sviluppatori, inoltre offre una vasta gamma di titoli per Mac e PC, ...

Epic Games è quotata a 15 miliardi di dollari in borsa ma non solo per merito di Fortnite : Epic Games ha senza dubbio passato un ottimo 2018, pensate che la compagnia è al momento quotata in borsa per la modica cifra di 15 miliardi di dollari.Come riporta CNBC, un team di analisti ha provato a capire i motivi dietro questa rapida scalata al successo (lo scorso luglio la compagnia valeva circa la metà della cifra attuale). Naturalmente uno dei motivi principali è senza dubbio Fortnite, che è diventato rapidamente un fenomeno mondiale ...

Gli episodi rimanenti di The Walking Dead : The Final Season saranno un'esclusiva Epic Games Store : Da quando Epic Games ha annunciato l'intenzione di avere un proprio Store per PC, sempre più giochi sono stati annunciati come esclusivi di questa piattaforma. Da un lato, ha senso: Epic vuole promuovere la sua vetrina e il modo migliore per farlo è avere giochi esclusivi che costringono ad usare l'Epic Games Store. Possiamo fare l'esempio di Super Meat Boy Forever, che rimarrà un'esclusiva per un anno. Ora, come segnala Gamingbolt, Skybound ...

Epic Games lancia un negozio online ufficiale per il merchandising di Fortnite : Richiesto da molto tempo dai fan più accaniti del gioco, Epic Games ha lanciato oggi il negozio online di merchandising per Fortnite, il suo Battle Royale vero e proprio mattatore del 2018.Il negozio, che potete visitare a questo indirizzo, permette di acquistare una vasta gamma di magliette che presentano i design più iconici di Fortnite. Sfortunatamente, come sottolinea Fortnite Intel, le spedizioni cominceranno solo da gennaio del 2019 quindi ...

Fortnite : anche il noto ragazzo dello zaino denuncia Epic Games per il suo balletto : Il nome di Russell Horning potrà non suonarvi familiare, anche se con molta probabilità conoscete alla perfezione l'aspetto di questo giovane ragazzo e il suo famosissimo balletto che ha fatto impazzire il mondo.anche noto come il "ragazzo dello zaino" o "Backpack Kid", Horning ha inventato questa danza che ha rapidamente scalato i trend dei social network, arrivando a essere inclusa come emote in una miriade di videogiochi come Destiny 2 e ...

La sufficienza di Epic Games danneggia Fortnite come esport - editoriale : A Epic Games importa che gli esport attorno a Fornite funzionino? La domanda sorge spontanea dopo che lo sviluppatore ha buttato nella mischia un'arma potentissima, l'Infinity Blade prelevata dall'omonimo gioco mobile, che ha completamente scombussolato gli equilibri del gioco. Il perché è presto detto: a chiunque la estraesse la spada raddoppiava la vita massima, garantiva una velocità superiore e rigenerava un punto vita al secondo. Oltre alla ...

Subnautica : l'ispirato open world subacqueo è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Come segnala Rockpapershotgun, Subnautica - l'eccellente avventura survival acquatica sviluppata da Unknown worlds Entertainment - è disponibile gratuitamente su Epic Games Store.L'offerta per il gioco si affianca alle esclusive Hades e Ashen, che rendono ancora più interessante lo Store di Epic . Lanciato meno di un anno fa, dopo una lunga corsa attraverso l'accesso anticipato, in Subnautica la vostra nave si schianta su un pianeta ...

Epic Games riduce al silenzio un rinomato dataminer di Fortnite con minacce legali : I leak di Fortnite, come saprete bene se avete l'abitudine di seguirci, sono ormai all'ordine del giorno. A portare alla luce queste informazioni confidenziali è un esercito di dataminer, che scandagliano i file della versione PC del gioco alla ricerca di piccole e apparentemente anonime stringhe di codice che racchiudono però i segreti più preziosi degli sviluppatori.Forse stanca di farsi anticipare sul tempo a ogni singolo annuncio, Epic Games ...

Maneater : l'RPG in cui assumeremo il ruolo di uno squalo sarà lanciato in esclusiva su Epic Games Store : Il gioco di ruolo basato sugli squali, Maneater, ha debuttato durante il PC Gaming Show all'E3 2018. Mentre sapevamo che sarebbe arrivato su PC, sembra che il titolo sarà lanciato esclusivamente su Epic Games Store, stando a quanto riportato da Gamingbolt. La piattaforma digitale, recentemente annunciata, ha ottenuto una discreta serie di esclusive come Hades di Supergiant Games e Super Meat Boy Forever di Team Meat.Maneater arriverà nel negozio ...

Servizi Cross Platform di Fortnite condivisi gratuitamente da Epic Games - quale futuro per il settore? : I numeri fatti registrare da Fortnite nel corso dell'ultimo anno (o poco più) sono indubbiamente rilevanti per l'industria videoludica. Parliamo di oltre duecento milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso nel colorato Battle Royale di Epic Games, con stime che si prospettano ugualmente entusiasmanti per il futuro. Chiaramente il successo del gioco è stato sancito anche e soprattutto dall'abbattimento delle barriere, avvenuto grazie al ...

Super Meat Boy Forever sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno : Come annunciato al Kinda Funny Showcase, Super Meat Boy Forever sarà lanciato nell'aprile 2019. Mentre arriverà su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One durante questa finestra, il gioco in arrivo sarà un'esclusiva di Epic Store, il che significa nessuna versione Steam per un anno intero.Come riporta PCGamer, sul canale Discord ufficiale del gioco, il creatore di Super Meat Boy, Tommy Refenes, ha rilasciato qualche commento in merito, sottolineando la ...