Volley | rimonta vincente di Perugia | Modena e Civitanova avanti tutta

Volley / Cuore e carattere Consar : battuta anche Siena in rimonta : La cronaca della partita Grande equilibrio a inizio gara, con Siena avanti e Ravenna subito pronta a rintuzzare fino al 4-4 , due punti a testa di Rychlicki e Raffaelli, . Qui l'Emma Villas tenta un ...

Volley SuperLega La Globo BPF Sora vince in rimonta 3-1 lo scontro salvezza con Castellana Grotte. : La Globo Banca Popolare del frusinate Sora vince 3-1 in rimonta l'importante scontro diretto per la salvezza di Bari contro la BCC Castellana Grotte, facendo un importante passo in avanti in ...

Volley : A1 Femminile - Novara che rimonta : espugnata Busto : I TABELLINI- SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IL BISONTE FIRENZE 3-2, 17-25 17-25 25-21 25-12 15-6, SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti 6, Ferreira Da Silva 9, Haak 31, Vasileva 7, Stevanovic 12, Malinov, ...

Volley : Superlega - Monza che rimonta ! Castellana Grotte si arrende al quinto : Per la prima volta Monza espugna Bari e si porta a casa due punti importanti in chiave volata Coppa Italia LA CRONACA DEL MATCH- Si parte con un lungo punto a punto a ritmi non elevati fino al 13-13, ...

LIVE Trento-Fakel - semifinale Mondiale per Club Volley in DIRETTA : 3-1 (22-25; 25-14; 25-16; 25-19). Trento vince in rimonta! Sarà una finale tutta italiana : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Fakel Novy Urengoy, semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi domani sera contro la vincente di Civitanova-Resovia. I dolomitici scenderanno in campo per la settima semifinale della loro storia in questa competizione, per quattro volte sono riusciti a ...

Volley - Mondial per Club 2018 : Civitanova d’antologia - tritati i Campioni del Mondo! Zenit Kazan rimontato da 9-14 al tie-break : Impresa mastodontica di Civitanova al Mondiale per Club 2018 di voley maschile: la Lube ha sconfitto lo Zenit Kazan per 3-2 (20-25; 25-22; 24-26; 25-23; 19-17) dopo due ore e mezza di battaglia, ha infilato la seconda vittoria in questa rassegna iridata e ha compiuto un passo importante verso le semifinali. I cucinieri sono stati semplicemente strepitosi, rimontando i Campioni del Mondo dal 9-14 nel tie-break: sembrava tutto finito e invece i ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : spettacolo in Europa. Civitanova in rimonta va sull’1-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita pirotecnica e avvincente tra due corazzate italiane che sperano di arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale per importante. Si preannuncia grande spettacolo in casa della Lube che ha sconfitto i Canarini domenica scorsa in ...

Samsung Volley Cup – Pomì - vittoria e testa della classifica : Igor in rimonta - Bosca e Il Bisonte ok al tie-break : Samsung Volley Cup: la Pomì batte Filottrano ed è sola in testa. Igor in rimonta sul Club Italia, corre l’Imoco. Bosca S.Bernardo e Il Bisonte, squilli al tie-break La Pomì Casalmaggiore è la capolista solitaria della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. In attesa del posticipo della 5^ giornata, in programma giovedì sera in diretta su Rai Sport + HD, tra Reale Mutua Fenera Chieri e Unet E-Work Busto Arsizio, che potrebbe ...