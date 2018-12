Serie B calcio oggi | orari | programma e tv delle partite Calendario e diretta streaming

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Calcio - Serie A : Milan-Spal 2-1 il finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sosta invernale Serie A calcio - pausa di 3 settimane. Le date e il programma. In mezzo Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Si ferma la Serie A, ma non si ferma il calcio Italiano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo). Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la SuperCoppa Italiana, che nonostante si giochi ...

Serie A calcio - i risultati di oggi e la classifica. Juventus-Sampdoria 2-1 - Inter e Roma vincono - Atalanta a valanga : Ricchissimo pomeriggio per la Serie A 2018-2019 di calcio con la 19^ giornata, si sono giocate ben sette partite in contemporanea dopo il lunch match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria (2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo). L’Inter ha dominato al Castellani di Empoli ma ha faticato a passare in vantaggio, a sbloccare l’incontro è stato Keita al 72‘: cross di Vrsaljko e fantastica girata della punta, nuova vittoria dei ...

LIVE Napoli-Bologna - DIRETTA Serie A calcio in tempo reale : Comincerà alle 18:00 Napoli-Bologna, posticipo della 19ma giornata di Serie A. Gli azzurri devono dare una risposta dopo la partita di Milano con l’Inter e dovrà farlo senza i tre giocatori più importanti in rosa: Hamsik (problema muscolare), Koulibaly ed Insigne (squalificati per due giornate). Il Bologna arriva al San Paolo da risultati pessimi, che hanno rilegato i rossoblu in terzultima posizione a soli 13 punti, mettendo fortemente a ...

Serie B - 19^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Anche la Serie B si prepara a scendere in campo per l’ultima volta del 2018. La diciannovesima giornata si disputerà domani, domenica 30 dicembre 2018, tra le 12:30 e le 21: si inizia con Foggia-Verona e si chiude con Spezia-Lecce. A riposo il Cosenza. Di seguito i nostri pronostici sull’ultimo turno del girone di andata del campionato cadetto. Foggia-Verona GG Ascoli-Crotone X Cittadella-Palermo X2 Cremonese-Perugia ...

LIVE Juventus-Sampdoria - DIRETTA Serie A calcio in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, anticipo della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A TIM 2018-2019. Ultimo turno dell’anno solare per le due squadre, che si presentano alla sfida odierna in un ottimo periodo di forma e con la voglia di chiudere in bellezza il 2018 prima della pausa di due settimane. La Juventus è reduce dal secondo pareggio del campionato (dopo quello in ...

Calendario Serie A calcio - gli orari di tutte le partite di oggi. Il palinsesto tv e streaming di Sky e Dazn : Si chiude il girone d’andata: la diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente oggi, sabato 29 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Juventus e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben sette partite: Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Lazio-Torino, Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari. Alle ore 18.00 spazio a Napoli-Bologna, infine il posticipo ...

Serie A calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : oggi sabato 29 dicembre si gioca la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, l’ultimo turno del girone d’andata. Il campionato torna in campo dopo aver giocato anche a Santo Stefano, sarà l’ultimo turno prima della piccola sosta invernale (si tornerà a giocare nel weekend del 12-13 gennaio con gli ottavi di finale della Coppa Italia). La Juventus sarà impegnata nel lunch match delle ore 12.30 contro la Sampdoria: i ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...