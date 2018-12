Morto giovane scomparso nel Biellese

Trovato Morto il giovane scomparso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Trovato morto il giovane ...

Ancona - Morto giovane migrante travolto da un tir : “Aggrappato al mezzo per entrare in Italia” : Un giovane migrante è morto il giorno di Natale al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona. È stato travolto dalle ruote di un mezzo pesante a cui probabilmente era aggrappato per arrivare in Italia. Il ragazzo non aveva documenti addosso e finora non sono state diffuse informazioni sulla sua identità.Continua a leggere

Ancona - Morto giovane migrante aggrappato sotto un Tir : Un giovane migrante, forse di origine afghana, è morto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a causa delle gravissime ferite riportate per essere stato travolto dalle ruote di un tir a ...

Trovato Morto vicino alla baita presa in affitto il giovane scomparso nel Comasco da settimane : Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla, Como,, ha avuto un tragico epilogo nella serata di oggi: il suo corpo senza vita è stato Trovato in un bosco della Valmalenco, a ...

E' Morto Antonio Megalizzi - il giovane reporter colpito nell'attacco a Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto. Il giovane giornalista ferito nell'attacco terroristico di Strasburgo. Il reporter, 29 anni di Trento, era stato colpito alla testa.Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Rimasto per tre giorni in coma, è la quarta vittima della furia del 29enne Cherif Chekatt, ucciso giovedì sera in un blitz delle forze speciali francesi dopo una lunga e ...

Strasburgo - Morto il giovane reporter Antonio Megalizzi : Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano rimasto gravemente ferito alla testa nell'attacco al mercatino di Natale di Strasburgo, è morto. Loapprende l’agenzia Ansa da fonti...

Si rompono i freni - camion travolge operaio : Morto giovane papà : Michele Bertoldi, di 42 anni, ha perso la vita in un terribile incidente sul lavoro avvenuto a Todi, in provincia di Perugia

Tragedia nel mondo del calcio internazionale : giovane talento ritrovato Morto in un fiume : Aleksey Lomakin è morto per assideramento Il mistero sulla scomparsa di Aleksey Lomakin , giovane talento del Lokomotiv Mosca, si è concluso nel modo peggiore. Il trequartista della formazione russa è ...

Fine delle speranze : trovato Morto il giovane scomparso a Capoterra : Il tragico ritrovamento del corpo senza vita di Matteo Pireddu, 30 anni, nelle campagne del paese, vicino al frantoio di...

Porto Torres - incendio in palazzina : Morto un giovane - ferita la madre - : Il rogo si è verificato alle 4 di mattina in una palazzina di tre piani. Ancora non si conoscono le cause

