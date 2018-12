Manovra | Boldrini la spiega con i cartelli | “Volete davvero sapere in cosa consiste?”

Manovra - Boldrini all'attacco : "I leoni sono diventati pecorelle" : Laura Boldrini adesso punta il dito contro il governo. L'ex presidente della Camera di fatto ha attaccato in modo duro l'esecutivo dopo la retromarcia in Europa sul fronte della Manovra. Nelle ultime ore il governo ha infatti fatto i conti con un passaggio del deficit dal 2,4 per cento al 2,04 per cento. Un cambio di marcia che lascia intendere come la battaglia d'Europa sui conti si sia trasformata in una trattativa ad oltranza che in questo ...