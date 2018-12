Manovra | anche il ticket d' ingresso a Venezio

Il trucco nascosto nella flat tax al 15% Scatterà anche per i redditi più alti Ecobonus - asili : le novità della Manovra : Tassazione agevolata senza tetto. Per averla contano le entrate dell’anno prima. E c’è già chi rinvia le fatture

Manovra - quota 100 anche a meno di 62 anni : in pensione 3 anni prima : Ma c'è anche un altro obiettivo dichiarato dal governo, che si connette con la volontà di rilanciare l'economia: fare in modo che all'uscita dal mondo lavorativo di alcune centinaia di migliaia di ...

Manovra - quota 100 anche a meno di 62 anni : in pensione 3 anni prima : La motivazione politica degli interventi previdenziali della Manovra è chiaro: se non smontare la legge Fornero (operazione che nemmeno l'attuale maggioranza si può permettere)...

Manovra - aumenta la pressione fiscale : tasse per banche - imprese e consumatori : Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'anno prossimo ci sarà un extra gettito per lo Stato di otto miliardi di euro

Una Manovra da matita blu. Norme incongruenti (anche sulle pensioni) - troppi commi e anglismi : C'è l'utilizzo più che sproporzionato dei commi - 1.143 solo nell'articolo 1 - ma anche il ricorso a termini stranieri, come "cloud computing" e "venture capital", che sarebbe stato meglio evitare. E poi ci sono Norme che tra di loro sono incongruenti, come quelle sulla riduzione delle pensioni: il comma 263 esclude dal taglio gli assegni liquidati con il sistema contributivo, ma il 261 ricomprende anche i trattamenti della ...

Conte : Manovra - tasse aumentano a banche e giganti web non ai cittadini : Roma – Se la pressione fiscale si attestera’ al “42,4%” questo “non significa che stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. C’e’ un aumento della tassazione “sulle banche che non potranno dedurre il 10% sulle perdite l’anno prossimo; sulle assicurazioni; c’e’ la web tax per i giganti del web ...

Manovra - Tria : in no-profit anche fenomeni distorsione concorrenza : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sulla Manovra alla Camera, a proposito della contestata norma che cancella l'Ires agevolata per gli enti non …

Manovra - nel maxiemendamento c’è anche la tassa di sbarco a Venezia : 2 - 50 euro per l’accesso in città e in Laguna : Dalle pieghe del maxiemendamento arriva un sostanzio aiuto economico per Venezia. La legge di bilancio autorizza, infatti, il Comune di Venezia a istituire una tassa di sbarco, ovvero un obolo che ogni turista che arriva in città deve pagare. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro a parlarne alcuni giorni fa, anticipando quello che si è puntualmente verificato. Nella giungla della finanziaria bisogna arrivare all’articolo che contiene il ...

Manovra - nel maxiemendamento c’è anche la tassa di sbarco a Venezia : 2 - 50 euro per l’accesso in città e in Laguna : Dalle pieghe del maxiemendamento arriva un sostanzio aiuto economico per Venezia. La legge di bilancio autorizza, infatti, il Comune di Venezia a istituire una tassa di sbarco, ovvero un obolo che ogni turista che arriva in città deve pagare. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro a parlarne alcuni giorni fa, anticipando quello che si è puntualmente verificato. Nella giungla della finanziaria bisogna arrivare all’articolo che contiene il ...

Manovra - sanatoria per le professioni sanitarie : potrà esercitare anche chi non ha titoli : L'emendamento inserito in legge di bilancio prevede che chi avrà svolto per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni una determinata professione sanitaria potrà continuare a svolgere il proprio lavoro a patto che si iscriva entro "il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della ...

Manovra - deroga per accesso agli albi anche senza titoli. Fisioterapisti infuriati : "Sanatoria per tutti gli abusivi in sanità" : Nella Manovra compare una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo. Il riferimento è a tecnici sanitari e di laboratorio, tecnici della riabilitazione e della prevenzione, potranno continuare a svolgere l'attività professionale iscrivendosi in appositi elenchi speciali, se hanno lavorato per un periodo minimo di 36 mesi, anche non ...

Manovra - deroga per accesso a professioni sanitarie anche senza titoli : Nella Manovra compare una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo. Il riferimento è a tecnici sanitari e di laboratorio, tecnici della riabilitazione e della prevenzione, potranno continuare a svolgere l'attività professionale iscrivendosi in appositi elenchi speciali, se hanno lavorato per un periodo minimo di 36 mesi, anche non ...

Manovra - spunta deroga per professioni sanitarie anche senza titoli : Nella Manovra compare una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo. Il riferimento è a tecnici ...

Manovra - deroga per accesso a professioni sanitarie anche senza titoli - : Nella legge di bilancio una norma consente l'iscrizione in elenchi speciali per chi ha svolto professioni sanitarie , tecnici di laboratorio, fisioterapisti, , senza un titolo abilitante, per almeno ...