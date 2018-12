: Breaking News #Juncker: 'Errore rincorrere populisti' - Cyber_Feed : Breaking News #Juncker: 'Errore rincorrere populisti' - artyboni : @Agenzia_Ansa Il fallimento di una #Ue a dominio assoluto tedesco è stato il più grande errore che popoli distrutti… - G_Chinellato : Caro @matteosalvinimi merita una lettura. @luigidimaio @GiuseppeConteIT #GovernoDelCambiamento @LaVeritaWeb… -

"E'un grave" che in seno ai partiti tradizionali "si moltiplichino le persone che si fanno sconsideramente eco dei". Così il presidente della Commissione Ue, in un'intervista. Il tema dei migranti "è importante, ma non è il nostro maggior problema" e sarebbe "profondamente deplorevole se dominasse la campagna elettorale per le europee",aggiunge. Sulla Brexitdice che "ci sarà. Il popolo britannico ha deciso così. Vogliamo solo che le nostre future relazioni siano chiare".(Di domenica 30 dicembre 2018)